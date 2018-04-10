Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110530
ALTIN
176.747
DOLAR
4.1054
STERLİN
5.8169
EURO
5.0708

DARENDE’DE POLİS HAFTASI KUTLANDI

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü Darende’de düzenlenen törenle kutlandı.

DARENDE’DE POLİS HAFTASI KUTLANDI

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü Darende’de düzenlenen törenle kutlandı.

10 Nisan 2018 Salı 18:27
DARENDE’DE POLİS HAFTASI KUTLANDI

METEM toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güngör günün anlam ve önemini anlattı. Güngör, “Teşkilatımız, 173. kuruluş yılına girerken çağdaş ve modern standartlar çerçevesinde ülkemizin huzuru ve güvenini sağlama ve sağlanan bu ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini bu güne kadar başarıyla yerine getirmiş ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Türk polis teşkilatı yetişmiş insan gücü modern donanımı ile halkına hizmet vermeye gayret gösteren güçlü ve etkin kurum olmuştur. Bundan sonra da şerefli mazisinde ve aziz milletinden aldığı güçle kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azminde ve kararlılığında sorumluluklarını canı pahasına yerine getirmeye çalışmaktadır” şeklinde konuştu. Kutlama programı Hasan Gazi türbesi ziyareti, kaymakam ve belediye başkanlığı ziyareti ve merkez caminde mevlit okunması ile son buldu.

Törene İlçe Cumhuriyet Savcısı Cesur Sunar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Jandarma Bölük Komutan Vekili Özkan Topal, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yıl DönümüDarendeMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'' ESNAFIMIZIN SORUNLARINI YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ ''
'' ESNAFIMIZIN SORUNLARINI YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ ''
 “SEÇİLMİŞLERİN EN TARAFSIZ SEÇİLENLERİ MUHTARLAR”
 “SEÇİLMİŞLERİN EN TARAFSIZ SEÇİLENLERİ MUHTARLAR”
KAVGA İHBARINA GELEN POLİSE...
KAVGA İHBARINA GELEN POLİSE...

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim