DARENDE’DE POLİS HAFTASI KUTLANDI

METEM toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güngör günün anlam ve önemini anlattı. Güngör, “Teşkilatımız, 173. kuruluş yılına girerken çağdaş ve modern standartlar çerçevesinde ülkemizin huzuru ve güvenini sağlama ve sağlanan bu ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini bu güne kadar başarıyla yerine getirmiş ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Türk polis teşkilatı yetişmiş insan gücü modern donanımı ile halkına hizmet vermeye gayret gösteren güçlü ve etkin kurum olmuştur. Bundan sonra da şerefli mazisinde ve aziz milletinden aldığı güçle kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azminde ve kararlılığında sorumluluklarını canı pahasına yerine getirmeye çalışmaktadır” şeklinde konuştu. Kutlama programı Hasan Gazi türbesi ziyareti, kaymakam ve belediye başkanlığı ziyareti ve merkez caminde mevlit okunması ile son buldu.

Törene İlçe Cumhuriyet Savcısı Cesur Sunar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Jandarma Bölük Komutan Vekili Özkan Topal, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.busabahmalatya.com