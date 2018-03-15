DARENDE’DE OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİNE İLGİ BÜYÜK

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün duyurusu üzerine şimdiye kadar Darende Halk eğitim Merkezi Müdürlüğüne 150 başvurunun yapıldığı ve bu rakamın yüzde 95’inin kadınlardan oluştuğu öğrenilirken, Halk Eğitim Merkezinde açılan kursları ziyaret eden İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince okuma-yazma seferberliğini etkin bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Zengince, seferberliğin başlatıldığı günden bu güne kadar okuma yazma bilmeyen 150 kadar vatandaşın tespiti yapılarak kurslara kaydının sağlandığını ifade ederek, “Gayemiz Darende ilçemizde tek bir okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın kalmaması. Bu vesile ile tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Darende Kadınlar Derneği Başkanı Nuray Ateş ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğine müracaat edenlerin büyük çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu gördük. Toplumun her kademesinde muhtaç olduğumuz kadınlarımızın okuma yazma bilmeyenler arasında çoğunluğu oluşturması bizleri düşünceye sevk etti. Dernek yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız bir çalışma ile bu kampanyaya destek vermemiz gerektiğine karar verdik. İstanbul’da bulunan değerli hemşehrimiz Mevlüt Ilıcak ve oğullarının sahibi bulunduğu firmanın talebimiz üzerine gönderdikleri defter, kalem silgi ve kalem traştan oluşan seti onlara verebilmenin huzuru ile kampanyanın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler kampanyada emeği geçen, başta Kaymakamımız Enver Hakan Zengince’ye İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce’ye, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan’a ve kursiyerlere malzeme gönderen değerli hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşayan kursiyerler ise, kampanyanın başlatılmasından duydukları mutluluğu kendileriyle paylaşan ilçe kaymakamı Enver Hakan Zengice’ye teşekkür etti. busabahmalatya.com