Darende’de kültürel miras seferberliği

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, “Geçmişten günümüze gelen bu değerlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak adına herkese görevler düşüyor” dedi.

Darende Kaymakamı Enver Zengince, Darende Yuvalı Sokakta bulunan Sönmezler Konağında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Zengice, Darende’yi yılda 500 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek, “Sönmezler Konağı, Tarihi Balaban Evleri, Soylu Konağı, Paksoy Konağı, Kemal Ağca Evi, Hacı Kıvanç Evi gibi kültürel miras özelliğindeki evleri işlevsel hale getirmek Darende’nin tanıtımına vizyon katacak değerlerdir. Yılda yaklaşık 500 bin turistin ziyaret ettiği Darende de bu değerlerimizin sahiplenilmesiyle sağlanacak kamusal desteklemeler sayesinde Restorasyonları sonrası Odunpazarı, Beypazarı, Safranbolu gibi sırf konaklar anlamında Darende’nin de bir turizm merkezi olması kaçınılmazdır” diye konuştu.