Darende’de Kitap Günü

İlçedeki öğretmenler, iki hafta da bir Darende Sadrazam Mehmet Paşa halk kütüphanesinde bir araya gelerek ‘Kitap Günü’ düzenliyor. Darende Anadolu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Seda Fırat, “Birileri para günü yapıyor, altın günü yapıyor, bizde kitap günü yapalım dedik. Bir kitap belirliyoruz ve hepimiz aynı kitaptan alıyoruz. İki haftada bir toplanıyoruz ve okuduğumuz kitapları yorumluyoruz. Bir hafta sonraki okuyacağımız kitabı belirliyoruz ve bu şekilde okumaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

DARENDELİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ

Sadrazam Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Nevin Doğan Eryılmaz ise böyle bir etkinliğin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kitabı sadece okumakla değil, herkesin görüş açısına göre farklı değerlendirmeler yapılıyor. Amacımız bu halkayı daha da genişletmek. Türkiye’de ilk defa birlikte okuyalım birlikte yorum yapalım çalışması yapıldığını düşünüyorum. Okuyan öğretmen, okuyan toplum diyoruz ve tüm Darendelilerin bu çalışmaya destek vermelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Darende Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Güz de toplum olarak okuma alışkanlıklarının yeterli seviyelerde olmadığını belirterek “Farkındalık olsun diye öğretmen arkadaşlarımızla, kütüphane müdürümüzle birlikte böyle bir çalışma yapalım diye düşündük. İnşallah bunun daha da genişletiriz ve okuma alışkanlığını tüm İlçeye yayarız” diye konuştu.