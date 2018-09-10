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Darende’de kaza: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde tek taraflı yaşanan kazada iki kişi yaralandı. 

Darende’de kaza: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde tek taraflı yaşanan kazada iki kişi yaralandı. 

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:07
Darende’de kaza: 2 yaralı

Darende ilçesi Yukarıulupınar Mahallesi eski Bakımevi mevkisinde meydan gelen kazada Sedef Akkuş yönetimindeki 44 AH 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Merve Dağaşan, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığını yaralıların ikisinin de öğretmen olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeYaralı
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