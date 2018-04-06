Darende’de kayısının yüzde 70’i yandı

Malatya’nın Darende ilçesinde erken çiçek açan kayısıyı don vurdu. Zararın yüzde 70 oranında olduğu açıklandı.

Kaymakam Enver Hakan Zengince ve Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, kayısı bahçelerinde yaptıkları inceleme sonrasında zararın boyutunun yüzde 70 dolayında olduğunu açıkladı.

Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya yaptığı açıklamada, erken çiçek açım döneminin yaşandığını Darende’de meyvelerin dona maruz kaldığını söyledi. Kaya, Darende’de 5 yıldır kayısının dona maruz kaldığını kaydederek, “Yaklaşık 5 yıldır Darende’de don olayı yaşanıyor. Dolayısı ile binlerce aileyi etkiliyor. Bu süre içerisinde çiftçimiz banka ve tarım kredilerden almış olduğu kredilerini ödemekte zorlandığı gibi ödeyemez hale geldiler. Çiftçilerimizin daha fazla etkilenmemeleri için ödemelerinin yapılandırılması gerekiyor. Don olayının yaşanması ile verim alınamıyor ama kayısı ağaçlarına bakım için de giderler oluyor. Çiftçilere bakım için fındıkta olduğu gibi alan bazlı destek verilmesini arzu ediyoruz. Çiftçimizin Allah yardımcısı olsun, 5 yıldır bu sorun devam ediyor. Yaşanan don olayından dolayı ilçemizde göçler başladı. 5 yıl içerisinde binlerce aile göç etmek zorunda kaldı. En fazla hasar Ayvalı Mahallesi, Tohma Havzası, Balaban, Yavuzla ve Ulupınar Mahallemizde yaşandı” dedi.

Kaya ilçede rakımı yüksek olan bölgelerde henüz çiçek açmadığı için don olayının yaşanmadığını belirtti.

Kaymakam Enver Hakan Zengince ise 5 yıldır Darende’de üzücü tablonun yaşandığını belirterek, “Cazibe merkezi olan Malatya dünya yaş kayısı ihtiyacının yüzde 90’ı, kuru kayısıda ise yüzde 70’ini sağlıyor. Dolayısı ile kayısının başkentiyiz. Ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. 500 bin dolar kalemi oluşturmakta ve 50 bine yakın ailenin geçim kaynağıdır. Maalesef bu sene olduğu gibi Darende’de beş yıldır bu üzücü olay yaşanmaktadır. Binlerce ailenin olduğu gibi ülkemizin de ekonomik kaybı olarak görüyoruz. İnşallah bu üzücü olaylar bir daha yaşanmaz” diye konuştu.