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Darende’de İşçi Alımı Yapıldı

Darende’den İŞKUR’a 211 kişinin müracaat etmesi sonucu İŞKUR yetkilileri ve noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 90 kişi işe girme hakkı elde etti.

Darende’de İşçi Alımı Yapıldı

Darende’den İŞKUR’a 211 kişinin müracaat etmesi sonucu İŞKUR yetkilileri ve noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 90 kişi işe girme hakkı elde etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:00
Darende’de İşçi Alımı Yapıldı

Darende Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekiminde heyecanlı dakikalar yaşandı. İş umudu ile bekleyen erden bazıları sevindi, bazıları ise salondan üzgün ayrıldılar.

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “Muhterem hemşerilerim biz göreve başladığımız günden beri Allah rızası için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hiçbir gün parti farkı, sınıf farkı, insan farkı ayırmadan görevimizi devam ettirdik” dedi.

Yapılan kura çekimine Darende Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, Darende Noteri, İŞKUR yetkilileri katıldılar. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Savaş Kazancıoğluİşçi AlımıDarendeİŞKUR
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