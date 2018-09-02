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Darende’de festival coşkusu

Bu yıl 65’incisi düzenlenen Darende Zengibar Karakuşak Güreşleri ve Kültür Festivalinde başpehlivanlığı Hüseyin Gündüz kazandı. 

Darende’de festival coşkusu

Bu yıl 65’incisi düzenlenen Darende Zengibar Karakuşak Güreşleri ve Kültür Festivalinde başpehlivanlığı Hüseyin Gündüz kazandı. 

02 Eylül 2018 Pazar 16:53
Darende’de festival coşkusu

Darende güreş sahasında gerçekleşen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali bu yılda coşkuyla geçti. Çok sayıda katılımın olduğu festivalin açılışında konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, bu yıl güreşlere yaklaşık 500 güreşçinin katıldığını ifade ederek Darende güreşlerinin Doğu’nun ‘Kırkpınar’ı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Bir Ata sporu olan karakucak güreşlerinin gelecek nesillere aktarılması adına düzenlenen etkinliğin önemine değinen Eser, “Bugün 65’ncisini düzenlediğimiz güreş festivalimiz vesilesi ile bir araya gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ben 65 yıldır bu güzel organizeleri yapanları saygı ile anıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Yaklaşık 500 güreşçinin katıldığı festivalde başpehlivanlık güreşinde finalde Eren Dursun Turan’ı yenen Hüseyin Gündüz bu yılki Darende Karakucak Festivalinin başpehlivanlığını kazandı. Festivalde bu yılki Güreş Ağalığına ise iş adamı Hamit Karagülle seçildi. 65 yıllık Zengibar Karakucak güreş ve kültür festivalinde ilk kez başpehlivan solan Gündüz’e altın kemer takıldı. 

Programa, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Hacı Uğur Polat, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Dasev yönetim kurulu üyeleri, daire emirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

İHA

Son Güncelleme: 02.09.2018 16:55
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