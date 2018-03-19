Darende’de Çanakkale Zaferi kutlandı

18 Mart Şehitler Günü Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıl dönümü Darende’de düzenlenen programla kutlandı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Hasan Gazi Türbesi ziyareti ve METEM konferans salonundaki programla devam etti. Mehmet İzzet Paşa Ortaokulu tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Mehmet İzzet Paşa Ortaokulu öğretmeni Zeynep Cici yaptı. Cici, 18 Mart’ın Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihi olduğunu belirterek “Bu tarih gerek taarruz, gerekse savunma savaşlarını başarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Çanakkale savaşlarını benzersiz kılan, işgalci devletlerin dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeri ile boğazı kuşatıp arsızca saldırması değil gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden aziz Mehmetçiktir. Çanakkale’yi Çanakkale yapan bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil yaralı düşman askerlerini sırtına alarak onu düşman mevzisine götürerek işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçiktir” şeklinde konuştu.

Programa İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İlçe Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Cumhuriyet Savcısı Emine Örs, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.