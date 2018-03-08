DARENDE'YE PARK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe merkezine yapılan 2 bin 750 metrekarelik parkın büyük bir bölümü tamamlanırken, son rötuşlar yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanan park içerisinde bin 100 metrekare yeşil alan, bin 700 metrekare sert zemin, 230 metrekare çocuk oyun alanı, 190 metrekare basketbol sahası, 150 metrekare fitness alanı, 7 adet piknik masası, 14 adet oturma bankı ile 1 adet çeşme bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapım çalışmaları başlayan ‘Muhsin Yazıcıoğlu Parkının yaklaşık 200 bin lira maliyetinin olduğu bildirildi. busabahmalatya.com