Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Vali Yardımcısı Abdul Kadir Duran, Malatya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürü Fatih Sağlam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katıldığı toplantıda Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik olarak hazırlanan Fizibilite Raporu, Mali Analiz Raporu ve Ekleri Vali Mustafa Toprak'a detaylı bir sunumla arz edildi.

YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLDÜ

Sunumda teknik verilere göre Arapgir ve Darende ilçelerinde kurulması teknik ölçütlere göre uygun olabilecek Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Bölgesinin Malatya'da hayata geçmesi için yol haritası da görüşüldü.

Vali Toprak’a yapılan bilgilendirme sunumunda; Arapgir ve Darende ilçelerindeki uygun olabileceği öngörülen araziler üzerine kurulması planlanan güneş enerjisine dayalı ihtisas Endüstri Bölgesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından fizibilite raporunun hazırlandığı, bölgenin kurulması halinde İşletme Müdürlüğünün kurulacağına dair taahhüt yazısının Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış olduğu ifade edildi. Ayrıca Valilik Makamınca da uygun görüldüğü takdirde Bakanlığın istediği Valilik uygun görüşü ile birlikte Fizibilite raporunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kuruluş talebinin sunulacağı belirtildi.

BAŞVURU ALINDI

Malatya’da yerli yatırımcı olarak 20 firmanın fizibiliteye esas olmak üzere başvurunun alındığı, yatırımın amortisman süresinin 4,3 yıl olduğu ve yatırım için planlanan alternatif proje alanlarının tarım arazisi olmayıp çayır, mera ve çoğunluğu verimsiz hazine arazilerinden oluştuğu özellikle ifade edilerek üretilen elektriğin ulusal şebekeye aktarılması yönünden de Darende’de şalt merkezine yaklaşık 10 kilometre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Enerji nakil hattına olan 2 kilometre, Arapgir’de ise Keban Şalt merkezine yaklaşık 15 kilometre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Enerji nakil hattına da 1 kilometre mesafede bulunduğu bilgisi verildi.

AVANTAJLAR ANLATILDI

Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Bölgesinin kurulması halinde ilimize ve ülkemize sağlayacağı avantajlar hakkında da bilgiler verilirken, enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılmasının temel amaç olduğu belirtilirken, proje yan sanayi ürünlerini üretecek sanayicilerin yeni teknolojiler ve ürünleri geliştirebilmeleri için ulusal ve uluslararası Ar-Ge kaynaklarından daha fazla yararlanabilmelerini, yurt dışında aynı teknolojileri kullanan ve aynı ürünleri üreten firmalarla işbirliği yaparak teknoloji transfer edebilmelerini ve nitelikli işgücünü artırabilmelerini sağlayacak.

Kurulacak Güneş İhtisas Endüstri Bölgesi bürokratik işlemleri tamamlanmış, altyapı sorunları giderilmiş kısaca her bakımdan pürüzsüz hale getirilmiş ve yatırımcı için cazip kılınmış olacak.

İSTİHDAM SAĞLANACAK

Malatya’da bu projenin gerçekleştirilmesi ile,yan sanayide sağlanacak istihdamın yanında, her Güneş Enerjisi Santralinde ortalama 20 kişi olmak üzere 50 GES’de toplam 1 bin kişiye istihdam sağlanabilecek.

Toplantıda Malatya’nın Türkiye ortalamasının üzerinde bir değere sahip olup güneş enerji potansiyeli bulunduğu ve bu bakımından avantajlı bir konumda bulunduğu, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bu projenin Bakanlıkça olumlu karşılanması durumunda hayata geçirilmesi sonucu ülkemizde 4. Güneş İhtisas Endüstri Bölgesi olacağı beyan edildi.

BAŞARILI OLACAKTIR

Sunum sonrası Vali Toprak da Malatya'da Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesinin kurulumunun çok önemli olduğunu, yenilenebilir enerji konusunda çalışılmasının enerji ithalatının azaltılması, ekonomik değer artışı ve istihdama katkı yanında temiz ve çevreye duyarlı enerji üretimi yönüyle de çok başarılı olacağını ifade etti. Vali Toprak, başvuruda istenen Valilik uygun görüşünün de derhal verileceğini ve kendisinin de bu projeyi çok önemsediğini ve projenin hayata geçirilmesi için her türlü desteği vereceğini ifade ederek fizibilite çalışması ve analiz raporlarını hazırlatan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı nezdinde tüm belediye proje ekibine teşekkür etti ve verilen bilgiler için katılımcılara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Toprak, ivedilikle Valilik görüşünü ekleyerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru dosyasını göndereceklerini söyledi.



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