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Darende OSB’de İlk Yatırım

Darende Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ilk yatırım yapıldı. Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, yatırım yapan müteşebbisin inşaatını gezerek açıklamalarda bulundu.

Darende OSB’de İlk Yatırım

Darende Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ilk yatırım yapıldı. Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, yatırım yapan müteşebbisin inşaatını gezerek açıklamalarda bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 08:10
Darende OSB’de İlk Yatırım

Darende’nin bölge şehirlerini batıya bağlayan bir ilçe olduğunu kaydeden Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende’deki nüfusu tutabilmek için sanayi faaliyetlerine ağırlık vermeleri gerektiğini söyledi.

ÜLKENİN EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK

Darende OSB’de ilk olarak kuru hava ünitesi tesisinin devreye gireceğini aktaran Zengince, “Onun akabinde nasip olursa mandıra tesisi soğuk depolama tesisleri burada faaliyete girecek. Bundan sonra artık Darende’de özellikle kayısının dışında ticari hareket ve ticari faaliyet kazanılacak. Buradaki vatandaşlarımız işgücüne katılarak hem ilçenin hem kentin hem de ülkenin ekonomisine katkı sunacak. Bunun yanında kayısı üretiminin burada depolanması burada kurutulması ve pazarlanması sağlanacak. Aynı zamanda Darende’nin tanıtımına vesile olacak. İnşallah bu yatırımların devamı gelir” şeklinde konuştu.

Darende Organize Sanayi Bölgesine ilk defa yatırım yapan girişimci Bünyamin Erdoğan ise, “Burası OSB Bölgesi. 12 yıl önce yapıldı şu ana kadar hiçbir çalışma olmadı, ilk defa bize nasip oldu ilk yatırımcı biz olduk. Burayı kırsak kalkınmadan yüzde 50 destekle yapıyoruz. Burası 3 bin metre kare. Burada paketleme, işleme, boylama soğuk hava deposu olarak kullanacağız” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeOrganize Sanayi BölgesiEnver Hakan Zengince
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