 DARENDE'NİN  SORUNLARI KONUŞULDU

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kürşat Gök, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Seydi Güşen, Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, Şoförler Odası Başkanı Kasım Gücük, Muhtarlar Derneği yönetiminden Mehmet Çelik ve siyasi parti temsilcileri, Kaymakam Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’i ziyaret etti. İlk olarak Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’i ziyaret eden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gözlemledikleri sorunları ve çözüm önerilerini yetkililerle paylaştı. Burada konuşan STK temsilcileri amaçlarının Darende’nin sorunları hakkında farkındalık oluşturulması ve sorunları çözümü noktasında bir araya gelmek olduğunu söyledi. Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise ilçenin sorunları herkesin sorunu olduğunu ifade ederek, "Biz ayrım yapamadan bunları çözmeye çalışmalıyız. Darende ve Darendelinin yarınları bizim için önemli olmalıdır. Bizim gözden kaçırdıklarımız olabilir, tabi ki sizler bizim gözümüz kulağımız olacaksınız. Sizlerin bu duyarlı davranışları ve bizleri bilgilendirmeniz beni çok memnun etti. Yeter ki ayrım yapmadan Darende’ye hizmet edelim” şeklinde konuştu .Daha sonra

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi ziyaret eden heyet, burada da ilçe hakkında istişarelerde bulundu. Burada konuşan Kaymakam Zengince, “Darendelilerin birlik ve beraberlik içerisinde hizmete odaklanması mutluluk vericidir” ifadelerine yer verdi.busabahmalatya.com

