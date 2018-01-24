DARENDE İLE İLGİLİ HER ŞEY BURADA OLACAK

Türkiye Tarihi Kentler Birliği Müze Danışmanı Ahmet Erdönmez Darende Kent Müzesinde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında bir konuşma yapan, Erdönmez, “ Türkiye’nin en önemli kültür mekanlarından biri olan Darende’de kent müzesi çalışması başlıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bir okul var okul şu anda restore edilmiş çok güzel bir bölgede. Darende’nin bu güne kadar birikimlerini orada sunacağız. Darende Kent Müzesinde Darende’nin tüm değerleri, tarihi, güzellikleri, ünlü kişileri yani Darende ile ilgili her şey bulunacak. Darendeli kentlik bilincini kent müzesinde daha çok öğrenecek. Bunun yanında öğrencilere eğitim merkezi gibi olacak çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu konuda Darendeli kardeşlerimden bir ricada bulunmak istiyorum. Ellerinde Darende ile ilgili bilgi, belge, fotoğraf ne varsa buraya getirsinler biz onları sergileyelim” diye konuştu. busabahmalatya.com

