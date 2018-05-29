Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
sağanak
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
105188
ALTIN
190.385
DOLAR
4.5624
STERLİN
6.0621
EURO
5.2780

Darende Belediyesinden ilçe protokolüne iftar

Darende Belediyesi tarafından ilçedeki kamu kurumlarının yöneticilerine iftar yemeği verildi. 

Darende Belediyesinden ilçe protokolüne iftar

Darende Belediyesi tarafından ilçedeki kamu kurumlarının yöneticilerine iftar yemeği verildi. 

29 Mayıs 2018 Salı 16:25
Darende Belediyesinden ilçe protokolüne iftar

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Ramazan ayının manevi atmosferinin insanların arasındaki sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu belirterek, "Darende’de böylesi tabloların oluşmasına inşallah sürekli vesile olacağız. Gördüm ki sizinle bir çok iş bir çok hizmeti kol kola başaracağız. Bu güzel insanlarla her şey yapılabilir. Aynı toplumda yaşayan insanlar olarak bu tür vesileler ile birbirimizi dinleyip sorunları hakkında bilgi edinip çözüm yollarını da aramalıyız" diye konuştu. 

Belediyenin Sosyal Tesislerindeki iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve kamu kurumu yöneticileri katıldı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDarendeIftar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşağıbağlar Mahallesi'nde iftar düzenlendi
Aşağıbağlar Mahallesi'nde iftar düzenlendi
Yazıhan grup yolu asfaltlanıyor
Yazıhan grup yolu asfaltlanıyor
Konak Mahallesi'nde asfalt çalışmaları
Konak Mahallesi'nde asfalt çalışmaları

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim