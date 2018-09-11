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DAP YATIRIMI TAMAMLANDI

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Akçadağ ilçesi Ancar ve Kayadibi mahallelerine hayvansal içme suyu göletleri inşa çalışmaları tamamlandı.

DAP YATIRIMI TAMAMLANDI

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Akçadağ ilçesi Ancar ve Kayadibi mahallelerine hayvansal içme suyu göletleri inşa çalışmaları tamamlandı.

11 Eylül 2018 Salı 11:39
DAP YATIRIMI TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde alt yapı yatırımlarına devam ediyor. MASKİ, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Akçadağ ilçesi Ancar ve Kayadibi mahallelerine hayvansal içme suyu göletleri inşa çalışmalarını tamamladı.

HAYVANCILIK İÇİN ÖNEMLİ PROJE

Bu kapsamda Ancar Mahallesi’ne 16 bin metreküplük, Kayadibi Mahallesi’ne ise 6 bin metreküplük depolama hacmi olan homojen dolgu tipi göletler yapıldı. 425 bin TL maliyetli göletler 100 küçükbaş, 1000 büyükbaş hayvanın faydalanabileceği kapasitede.

“BİZE ÇOK BÜYÜK YARARLARI VAR”

Yapılan çalışmalardan dolayı MASKİ’ye teşekkür eden Kayadibi Mahallesi muhtarı Hüseyin Şimşek, “Son zamanlarda küresel ısınmayla birlikte yer altı suları da çekilmeye başladı. Bu anlamda tarımda ve hayvancılıkta sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya başladık. DAP aracılığıyla böyle bir proje ortaya çıkarıldı. Gerçekten güzel bir çalışma. Ekiplere teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlandı. Sulama sezonunun sonunda kaynaklarımızı buraya aktaracağız. Kayadibi Mahallesi’nde aşağı yukarı 3 bin dönümden fazla kayısı ağacımız var. Onun haricinde hayvanlarımız var. Bu projenin bize çok büyük yararları var. Burayı amacına uygun kullanabilirsek hem tarımsal anlamda, hem de hayvansal anlamda bize kazanımları olacak diye düşünüyorum. Bu projeyi bize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a ve MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Ertan Mumcu’ya yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

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Dap Yatırımı
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