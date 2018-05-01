“Daha Çok Gayret Edeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Ahmet Çakır, dün BUSABAH gazetesini ziyaret ederek gazete elemanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette ilk konuşmayı BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu yaptı.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Bozkurtoğlu, ülke ne kadar önemliyse Malatya’nın da o kadar önemli olduğunu söyledi.

BEKLENMEDİK BİR ŞEY DEĞİLDİ

24 Haziran seçimlerinde aday adayı Çakır’a başarılar dileyen Bozkurtoğlu, “Bütün aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Sayın Çakır’ın milletvekili aday adaylığı sürpriz de olsa aslında hiç beklenmedik bir şey değildi. Ben kendi açımdan söylüyorum, yerel yönetimdeki bu tecrübesini Ankara’ya taşıması da önemsediğimiz bir durumdur. Çünkü bu tür hizmetlerde siyasi arenada tecrübe çok önemlidir. Yeni bir milletvekili adayının yerine partiyi bilen, Malatya’nın sorunlarını bilen iktidar partisinin 2 dönem belediye başkanlığını yapmış bir insanın Malatya için avantaj olduğunu düşünüyorum.Kendisine şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan milletvekili aday adayı Çakır ise, 9 yılı aşkın bir süreç içerisinde Malatya’ya hizmet etme fırsatını bulduğunu söyledi.

BIRAKMAYI BİLMEK GEREKİR

Malatya’nın değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Çakır, “Seçilmek önemli değil, buralara hizmet veya buralarda iyi anılmak çok önemlidir. Bunun için de hep dua ettik. ‘Rabbim bulunduğumuz görevden onurumuz ve şerefimizle ayrılmayı nasip et’ dedik. Tabi çok da hesaplı, planlı yapılmış işler değil. Benim şahsi düşüncem geçtiğimiz dönemde aday olurken 2 dönem ideal düşünüyorsunuz. 3 dönemde aslında insanın nefsine hoş geliyor ama bazen kararlı olup zamanında görevi bırakmayı da bilmek gerekir. Bu vesile ile gerçekten Malatya’da değişim, dönüşüm yaşandı. Her anlamda inanılmaz gelişmeler oldu. Belediyecilik, hizmet anlamında çalışmalar yapıldı. Bu bir ekip işiydi tüm arkadaşlar büyük bir özveri ile çalıştılar. Bütün ekiplere de teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bir takım ruhu oluşturarak Malatya için hem dünyalık hem ahretliğimizi kazanabilmektir. Dolayısı ile bütün bunları hiç aklımızdan çıkarmadan görev yapmaya gayret ettik” şeklinde konuştu.

SAVAŞI ÇIKARAN DA SİYASETTİR

Çakır, “Şimdi de milletvekili aday adayı olarak bu süreçte Rabbim hayırlısı ile nasip etsin. Duamız, isteğimiz budur. Hem Malatya’mız, hem ülkemiz, hem de partimiz adına hayırlı ise nasip olur inşallah diyoruz. Malatya genel manada son dönemlerde çok büyük hizmetler ve yatırımlar aldı. Bunun daha çok alması için daha çok gayret edeceğiz. Büyükşehir ile birlikte bütün ilçelerin kalkınması, merkezde il ekonomisini, sanayisini büyütmek ve bununla birlikte sağlıklı bir eğitim alanında da yapılacak çok işler var. Siyaset de var olmak lazım. Dolayısı ile dünyayı, ülkeyi yöneten de siyasettir. Ekonomiyi yöneten de siyasettir. Yine savaşı çıkaran da siyasettir. Bu yüzden ben siyasette herkesin var olmasını beklerim ama herkes de yer alacak diye bir şey yok. Nasip olursa girmek lazım. Burayı bir hizmet bir dava olarak görmek lazım. Bu davada gerçekten ülke davası olmalıdır. Ülkenin birliği, geleceği, kalkınması davası olmalıdır. Biz bu aşkla bir yola çıkıyoruz. Biz basındaki arkadaşlarımıza da danışalım onlardan da bir helallik alalım dedik. Teşekkür ediyoruz ve bu yolda sizlerin de duasını alalım” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL -Busabah Gazetesi