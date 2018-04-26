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Cumartesi Günü Adaylık Başvurusunda Bulunacak

24 Haziran'da yapılacak olan milletvekilliği genel seçimi için adaylık başvurusu devam ediyor.

Cumartesi Günü Adaylık Başvurusunda Bulunacak

24 Haziran'da yapılacak olan milletvekilliği genel seçimi için adaylık başvurusu devam ediyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:40
Cumartesi Günü Adaylık Başvurusunda Bulunacak

Malatya Ak Parti İl Başkanlığına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın ardından Av Ramazan Acar’ın da adaylık müracaatından bulunacağı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Ramazan Acar'ın  Ak Parti'den Malatya milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Acar'ın Cumartesi adaylık başvurusunu yapacağı belirtiliyor.

RAMAZAN ACAR KİMDİR?

Acar, 1966 tarihinde Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde dünyaya geldi. 1984- 1988  tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans öğrenimini tamamladı.

1922 yılından itibaren Malatya Barosuna bağlı serbest avukatlık görevine devem ediyor.

1992 yılından itibaren olmak üzere sırayla Refah Partisi ilçe ve il yönetim kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı
Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma Başkanı  SP'den  2001 -2010 tarihleri arasında merkez ilçe  başkanlığı ve 2002 genel seçimlerinde 3. sıra ,2007 seçimlerinde 2. sıra milletvekili adaylığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında kurulan Halkın Sesi Partisinde İl Başkan Yardımcılığı, teşkilatlanma başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılında Adalet Ve Kalkınma Partisi'ne katıldı . 2014 yerel seçiminde  Malatya Yeşilyurt belediyesi ve Malatya büyükşehir  meclis üyeliğini kazandı  ve halen bu görevine devam ediyor.

TAHİR ÖZÇELİK  busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 26.04.2018 14:03
Anahtar Kelimeler:
Ramazan AcarHakan KahtalıAhmet çakır
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