Cumartesi Günü Adaylık Başvurusunda Bulunacak

Malatya Ak Parti İl Başkanlığına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ak Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın ardından Av Ramazan Acar’ın da adaylık müracaatından bulunacağı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Ramazan Acar'ın Ak Parti'den Malatya milletvekili aday adayı olmak için meclis üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Acar'ın Cumartesi adaylık başvurusunu yapacağı belirtiliyor.

RAMAZAN ACAR KİMDİR?

Acar, 1966 tarihinde Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde dünyaya geldi. 1984- 1988 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans öğrenimini tamamladı.

1922 yılından itibaren Malatya Barosuna bağlı serbest avukatlık görevine devem ediyor.

1992 yılından itibaren olmak üzere sırayla Refah Partisi ilçe ve il yönetim kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı

Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma Başkanı SP'den 2001 -2010 tarihleri arasında merkez ilçe başkanlığı ve 2002 genel seçimlerinde 3. sıra ,2007 seçimlerinde 2. sıra milletvekili adaylığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında kurulan Halkın Sesi Partisinde İl Başkan Yardımcılığı, teşkilatlanma başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılında Adalet Ve Kalkınma Partisi'ne katıldı . 2014 yerel seçiminde Malatya Yeşilyurt belediyesi ve Malatya büyükşehir meclis üyeliğini kazandı ve halen bu görevine devam ediyor.

TAHİR ÖZÇELİK busabahmalatya.com