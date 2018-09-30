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Cuma namazı çıkışı aşure ikramı

Battalgazi Belediyesi tarafından Cuma Namazı çıkışı, vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Vatandaşlara aşure dağıtan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Cuma namazı çıkışı aşure ikramı

Battalgazi Belediyesi tarafından Cuma Namazı çıkışı, vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Vatandaşlara aşure dağıtan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

30 Eylül 2018 Pazar 15:51
Cuma namazı çıkışı aşure ikramı

Battalgazi Belediyesi tarafından EskimalatyaAlacakapı Mahallesi’nde Cuma Namazı çıkışı, vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Aşure etkinliğine, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları Yaşar Karataş, Latif Okyay, İsmet Sarıgül, bazı mahalle muhtarları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Burada konuşan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, birlikteliğin önemine dikkat çekerek, “Battalgazi Belediyemizin bugün Cuma Namazı sonrası Muharrem ayı münasebetiyle vermiş olduğu bu aşureden dolayı Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza afiyet olsun. Birliğimizi ve beraberliğimizi simgeleyen aşure gibi güzel günlerde vatandaşlarımızla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günler vatanımıza milletimize hayırlar getirir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş da, “Muharrem ayı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz aşurelerimizi vatandaşlarımıza ikram ettik. Her yıl bu aşure gününü düzenli olarak tertipliyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde de düzenlenmeye devam edecektir” diyerek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın birlik ve beraberlik adına aşure günlerine büyük önem verdiğini söyledi. 

“ALLAH HAYIRLARINI KABUL ETSİN”

Aşure etkinliğine katılan Nevzat Şimşek ise, “Bugün Battalgazi Belediyemizin Cuma Namazı çıkışında aşure programına katılmak için burayız. Belediyemizden Allah razı olsun. Katılan cemaate de afiyet olsun” derken, Abuzer Cici, “Kim yaptıysa Allah ondan razı olsun. Battalgazi Belediyesinin aşure günü etkinliğine katıldık. Allah hayırlarını kabul etsin. Çok güzel yapmışlar” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesinin her alanda güzel çalıştığını belirten Fahrettin Uçar, “Battalgazi Belediyesi’nin aşure günü etkinliğindeyiz. Belediyemiz her konuda iyi çalışıyor. Hizmetleri oldukça güzel. Bu etkinliği için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanırken, Şahin Mamaresli de, “Battalgazi’de oturuyorum. Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldık. Başkanımız geleneksel olarak bu aşure gününü her yıl düzenliyor. Bu tür etkinliklere bizlerde katılıyoruz. Kendisine çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi. (Bülten)

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BATTALGAZİ BELEDİYESİCuma NamazıVatandaşAşure Ikramı
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