CULHA’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Culha, Başkan Gürkan’ın Sivil Toplum Kuruluşlarına değer verdiğini belirterek, “Gecesini gündüzünü halkına adayan bir başkan” dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden seçilen Adil Culha ve yönetim kurulu üyeleri ile Battalgazi Esnaf ca Sanatkarlar Odası’nda bir araya geldi. Burada konuşan Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Adil Culha ve yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulunarak, “Geçtiğimiz günlerde Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi yapıldı ve seçimde güven tazeleyen Adil Başkanımızı tebrik ediyoruz” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com