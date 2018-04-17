Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108777
ALTIN
177.156
DOLAR
4.1046
STERLİN
5.8798
EURO
5.0720

Culha,Çalışırsak Başarılı Oluruz

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha, göreve tekrar gelmesinin ardından esnaflara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Culha,Çalışırsak Başarılı Oluruz

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha, göreve tekrar gelmesinin ardından esnaflara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

17 Nisan 2018 Salı 11:01
Culha,Çalışırsak Başarılı Oluruz

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na 3’üncü kez seçilen Adil Culha, Battalgazi ilçe sınırları içerisinde hizmet veren esnaflara teşekkür ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda dün Akpınar ve Kışla Caddesi üzerinde hizmet veren Başkan Culha, esnafların yanında daima yanında olacağını dile getirdi.

HER TARAFA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ

Battalgazi ilçesinin 102 mahallesinde üyelerinin bulunduğunu belirten Başkan Culha, “Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bugün sahadayız. Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın sınırları çok genişledi. Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Malumunuz yakında bir seçim geçirdik. Esnaflarımız bizi tekrardan tercih ettiler. Tercih haklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ve ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Şu anda sınırlarımız çok büyüdüğü için planlı bir şekilde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün merkezdeyiz. Daha önce Eski Malatya denilen küçük bir yerde hizmet veriyorduk. Hizmet alanımız çok büyüdü, genişledi. Bugünde merkezdeki bazı esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Biz kapsamlı şekilde esnaflara hizmet veriyoruz. Karma oda olduğumuz için Battalgazi’nin 102 mahallesinde de üyelerimiz var” diye konuştu.

BAKANIMIZ SÜREKLİ SAHADA

Sorunlarla ilgili birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Culha, “Değişen Türkiye’ye ayak uydurmak için esnaf ve sanatkar camiasında şu anda şanslı olduğumuz bir Gümrük ve Ticaret Bakanımız var. Bizlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir kurumuz. Sorunlarla ilgili birçok çalışmalar yapıyoruz. Zaten Bakanımız da sürekli sahadalar. Geçen hafta Eskimalatya’daki esnaflarımızı ziyaret ettik. Kendileri yakından alakadar oldular. Bakan olmalarına rağmen bize uzun zaman harcadılar. Esnaflarla birlikte sohbet ettik, gezdik, dolaştık. Sorunları çözme noktasında adımlar atıyoruz. Nihayetinde sorunsuz hiçbir şey yok. Sorunları aşma noktasında ülke olarak da esnaflar olarak da gayret ediyoruz. Bu bizim sahadaki çalışmalarımızla alakalı olacaktır. Eğer biz çalışırsak, hizmet edersek birlikte üretim noktasında gayret edersek daha çok başarılı oluruz. Çünkü bizim geri durma gibi bir şansımız yok. Artık önümüze bakmak zorundayız” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM

Başkan Culha, “Bizim ilk projemiz birlik ve bütünlüğü sağlamak. Biz şu anda dağınık bir durumdayız. Güçlü olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Zaten esnaf ve sanatkarlar camiası ahilik kültüründen gelen bir camia, fedakarlık eden bir camia, suskun kalan bir camia ama asla ezik kalmayacağız, mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 17.04.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
EsnafAdil Culha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korku Dolu Anlar!
Korku Dolu Anlar!
Öğrenciler, İnönü Üniversitesini tanıdı
Öğrenciler, İnönü Üniversitesini tanıdı
Abdal Musa Lokması Etkinliği Yapıldı
Abdal Musa Lokması Etkinliği Yapıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim