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ÇUKURLU TOKİ YOLLARI!

Büyükşehir Belediyesinin 441 Konut Projesi ile birçok vatandaşa kazandırdığı TOKİ evleri, yolları ile şikayet konusu oldu. Halk otobüslerinin gidiş-geliş güzergahındabulunan yolda çukur olması vatandaşların tepkisini çekti.

ÇUKURLU TOKİ YOLLARI!

Büyükşehir Belediyesinin 441 Konut Projesi ile birçok vatandaşa kazandırdığı TOKİ evleri, yolları ile şikayet konusu oldu. Halk otobüslerinin gidiş-geliş güzergahındabulunan yolda çukur olması vatandaşların tepkisini çekti.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:00
ÇUKURLU TOKİ YOLLARI!

TOKİ Karagöz Mahallesi’nin çukur aynı zamanda da dar olan yolu vatandaşın tepkisine neden oldu. Yolların dar olmasının sıkıntı yarattığına değinen vatandaşlar, “Yapılan evlere sözümüz yok fakat yollar çok kötü, arabalar rahat hareket edemiyor” diye konuştular.

OTOBÜSLER BİRBİRİNİ BEKLİYOR

Yolu genişletme payı oldukları halde hiçbir çalışma yapılmadığını iddia eden Karagöz sakinleri, “İki otobüs karşılaştığı zaman biri diğerini bekliyor, beklemediği takdirde hareket edemiyor. Yine kendi özel aracımızla çukurun olduğu yerden geçemiyoruz. Biz yolu biliyoruz ancak bilmeyen, yabancı bir kişi arabasıyla geçerken sıkıntı yaşıyor” ifadelerini kullandılar.

Bir kaza yaşanmadan yolların yapılmasını istediklerini söyleyen vatandaşlar, “Kaza yaşanmadan yapılması gereken yerler yapılmıyor. İnşallah bir sıkıntı olmadan yollarımız hallolur” diye konuşarak yetkililerin bir an önce duruma müdahale etmelerini istediklerini belirttiler.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi h

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