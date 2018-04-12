Cömertoğlu’nun Miraç Kandili mesajı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Cömertoğlu mesajında, “Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz kandillerden birisi olan Miraç Kandili’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Miraç, insanlığın kurtuluşu için gönderilen sevgili Peygamberimizin yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Miraç Kandili, bizlere insanın ilahi rızaya ve üst derecelere ulaşabileceğini göstermekte, mana aleminde yükselip, ilahi rahmet ve huzura erişmenin her şeyin sahibi olan Yüce Allah’a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır. Bugün bize düşen Miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Unutmayalım ki kandiller ve diğer kutsal zaman dilimleri bizi birbirimize yaklaştıran milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlardır. Bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize, hayırlar getirmesini; Türk- İslam aleminin birlik ve beraberliğine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Bu duygularla Malatya’da ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların kutlu Miraç kandilini tebrik ediyor, bu kandilin İslam Aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada yaşanan acı ve göz yaşının yerini kalıcı bir huzur ve barışın almasına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.