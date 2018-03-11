Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

Cömertoğlu MİAD'ın programına katıldı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD)’nin Malatya’daki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) hastaları yararına bir otelde düzenlediği kahvaltı programına katıldı. 

Cömertoğlu MİAD'ın programına katıldı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD)’nin Malatya’daki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) hastaları yararına bir otelde düzenlediği kahvaltı programına katıldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
11 Mart 2018 Pazar 14:25
Cömertoğlu MİAD'ın programına katıldı

Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin’in eşi Şeyma Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın eşi Müberra Çalışkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Çakır, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun eşi Nilüfer Cömertoğlu, MİAD Kadın Kolları Yürütme Kurulu Başkanı Selin Yurdakul, MİAD Kadın Kolları Yürütme Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. 


Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek programda bir konuşan yapan Cömertoğlu, MİAD'ın kalıcı işler gerçekleştirdiğini bu anlamda dünya çapında önemli bir kuruluş olduğunu belirtti. Cömertoğlu, “Bir bütün olarak Malatyalılar Anadolu'nun coğrafyasında üretilmiş bütün medeniyet olgularının tarih kültür mirasının şifa değerlerinin ve ayakta duran bütün erdem ilişkilerinin merkezi olan MİAD benzeri organizasyonlarda temsil edilmeli bir duruş sergilemeli yaptığı işler çıta üstü olmalı ki şuan öyle ve bunlara maddeleşen dünyanın maddelerini harcayarak engelsiz hale dönüştürmek için engelin biz olduğunu varsayarak engeller olmaktan çıkıp engelsiz bir dünyayı hayrı hasenatı olan bir dünyayı inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Bülten- busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Fatma ÇakırMüberra ÇalışkanŞeyma ŞahinMiadHaluk CömertoğluArapgirYasemin Polat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samanlı’dan İstiklal Marşının kabulü ile ilgili mesaj
Samanlı’dan İstiklal Marşının kabulü ile ilgili mesaj
Esra Tüfenkci şehit anneleriyle buluştu
Esra Tüfenkci şehit anneleriyle buluştu
"2017 Aralık ayında kitlesel eylemler yaptık!.."
"2017 Aralık ayında kitlesel eylemler yaptık!.."

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim