CÖMERTOĞLU 'KADINLAR GÜNÜ MESAJI'

Başkan Cömertoğlu mesajında, “Kadınlarımız, bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Toplumun her kesiminde yer alan başarı gösteren kadınlarımızı takdir ediyorum. Özellikle ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddetteki dikkat çeken artış toplumun her kesimini rahatsız etmektedir. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, bizlere kişilik ve şahsiyet kazandıran kadınlara yönelik bu tutumun son bulmasını için dua ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla kutlarım” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com