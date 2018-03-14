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ÇÖLYAK HASTALARINA GLÜTENSİZ UN VE BULGUR

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çölyak hastalarına glütensiz un ve bulgur verildi.

ÇÖLYAK HASTALARINA GLÜTENSİZ UN VE BULGUR

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çölyak hastalarına glütensiz un ve bulgur verildi.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 14:26
ÇÖLYAK HASTALARINA GLÜTENSİZ UN VE BULGUR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Serpil Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Dernek Başkanı Serpil Karslıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Dernek çalışmaları hakkında bilgiler veren Karslıoğlu, “Malatya’da kayıtlı yaklaşık 900 civarında Çölyak hastası bulunmakta. Biz dernek olarak Çölyak hastalarımıza ulaşmaya ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Çölyak hastaları her ürünü yiyemiyorlar. Glütensiz ürünleri tercih etmek zorundayız. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizden her zaman destek gördük. Malatya’da Glütensiz ürünlere ulaşmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Karşılaşmış olduğumuz sıkıntılarımızı yetkililerimizin sayesinde aşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Çölyak hastalarının bir dernek altında toplanarak bilinçlenmesinin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, çölyak hastası kardeşlerimizin buğday ve çavdar gibi glütenli ürünleri yeme şanslarının olmadığını söyledi. Başkan Çakır “Çölyak hastası olan ailelerimiz hastaları için glütensiz ürünler bulma konusunda zorlanıyorlar. Yerel yönetimler olarak derneklerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde çalışmalar yürütmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kinoa bitkisinin ekimini yaptık. Kinoa protein olarak oldukça yüksek bir değere sahip. Kinoa bitkisinden hem un hem de bulgur üretimi gerçekleştirdik. Üretimi gerçekleştirilen 850 un ve bulgur paketini Çölyak hastası olan ailelerimize dağıtımını gerçekleştireceğiz. İnşallah beslenme konusunda bir nebzede olsa yardımımız olmuştur” ifadelerini kullandı.

Çölyak hastalarının ailelerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destek olacaklarını belirterek, hastalara şifalar diledi. Ziyaret sırasında Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi gerçekleştirilen kinoa un ve bulguru dernek yöneticilerine teslim edildi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BulgurUnGlütensizAhmet çakırSerpil KarslıoğluÇölyak Hastaları
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