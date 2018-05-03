Çok Çalışmamız, Çok Yol Kat Etmemiz Lazım

MHP Malatya milletvekili aday adayı Süleyman Eski ziyarette Malatya’nın çok geride kaldığını belirterek, “İttifakta cumhurbaşkanına destek veriyoruz. Malatya’nın geride kaldığını ve çalışmalarda eksik olduğunu görerek aday olduk. Bizim çok çalışmamız çok yollar kat etmemiz lazım” diye konuştu.

BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ise ziyarette Eski’ye başarılar dileyerek, “Ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili bu dönem yapmış olduğu cumhur ittifakı ülkemize hayırlar getirir inşallah. Bütün aday adaylarına olduğu gibi sizlere de gazete olarak eşit mesafedeyiz. Ziyaretinizden mutluluk duyduk. Türkiye’de bütün seçimler önemli ama bu seçim gerçekten tarihin en önemli seçimi olacak. Tabi biz yerel ölçekli konuşacak olursak MHP Malatya’da ciddi bir potansiyele sahip olmasına rağmen son seçimlerde özellikle de Mehmet Yaşar Çerçi’nin belediye başkanlığından sonraki dönemde ciddi bir milletvekili çıkartacak ve o potansiyeli zorlayacak varlık gösterememişti. Ama gerek muhabir arkadaşların sokakta tuttuğu nabız gerekse de kamuoyunda beklenti ve diğer partilere olan eğilim şunu gösteriyor ki MHP Malatya’da yine eski günlerine dönecek. Burada aday adaylık süreci ve MHP’nin belirleyeceği liste çok önemli. Bu potansiyel eğer doğru şekilde kullanılırsa MHP Malatya’yı yeniden TBMM’de temsil edecektir. Bende kurumum adına şunu söylemek isterim, Malatya için inşallah en mecliste en faydalı dağılım olur” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi