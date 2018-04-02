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ÇOCUKLARIN  HAYALİ GERÇEK OLDU

Malatya’da, yamaç paraşütüyle uçmak isteyen çocukların bu hayali, Yeşilyurt Belediyesi’nin ‘Keşke’ projesiyle gerçeğe dönüştü.

ÇOCUKLARIN  HAYALİ GERÇEK OLDU

Malatya’da, yamaç paraşütüyle uçmak isteyen çocukların bu hayali, Yeşilyurt Belediyesi’nin ‘Keşke’ projesiyle gerçeğe dönüştü.

02 Nisan 2018 Pazartesi 18:11
ÇOCUKLARIN  HAYALİ GERÇEK OLDU

Yeşilyurt Belediyesi’nin ödüllü projesi ‘Keşke’ ile, öksüz ve yetim çocukların hayalleri gerçeğe dönüşüyor. Yeşilyurt ilçesinde yaşayan çocuklar, Başkan Hacı Uğur Polat’a ulaşarak hayallerinin paraşütle uçmak olduğunu ilettiler. Çocukların bu isteği üzerine, ‘Keşke’ projesi kapsamında düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği ile hayaller gerçeğe dönüştü.

Gündüzbey Kapılık mevkiinde düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte kendileri için özel hazırlanan yamaç paraşütleriyle gökyüzüne uçan çocuklar keyifli olduğu kadar heyecanlı anlar da yaşadılar.

Çocuklarla birlikte yamaç paraşütüne binen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta bu mutluluğa ortak oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülen ‘Keşke’ projesi ile çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini belirten Polat, “Çocuklarımızın isteklerinin, başımızın üstünde yeri vardır, onlar için ne yaparsak azdır. Eğer yüzlerinde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize, onların mutluluğu bizim için en büyük sevinç kaynağıdır” şeklinde konuştu.

Polat, projeye katkı sunan Malatya Sportif Havacılık Kulübüne, Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü ile pilotlara da teşekkür etti.

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulüp Başkanı Güner Akkaya ise, ‘Keşke’ projesi nedeniyle Başkan Polat’ı sosyal belediyecilik hizmetlerinden dolayı tebrik etti. ‘Keşke’ projesinin çok anlamlı ve güzel bir proje olduğunu ifade eden Güner Akkaya, “ Keşke projesi her yönüyle örnek bir projedir. Bu proje umarım diğer yerel yönetimlere örnek teşkil eder ve bu tip projeler ülkemizde çoğalır. Gençlerimize baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz, çocuklarımıza yapılacak her yatırım anlamlıdır.“ ifadelerine yer verdi.

En büyük hayallerini gerçeğe dönüştüren çocuklar ise, kendilerine bu fırsatı İtanıyan Başkan Polat’a teşekkür ederek, “Bu tip etkinlikleri televizyonda sürekli takip ediyorduk, keşke bizde uçsak diye hep aklımızdan geçmişti, uçmak herkesin hayali olduğu gibi bizimde hayallerimizi süslüyordu. Hayallerimiz Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat sayesinde gerçeğe dönüştü, Başkanımıza ve pilotlara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.busabahmalatya.com 

İHA

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