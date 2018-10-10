Çocukların güvenliği için…

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına hazırlıklı olmaları amacıyla okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine daha dikkatli ve duyarlı görev yapmalarının sağlanması amacıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Şehit Oğuzhan Günaydın Konferans Salonu’nda 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Etkili İletişim, Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, Genel Kollukla İlişkiler, Çocukların Suçtan Korunması, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Terörle Mücadele, Asayiş Hizmetleri ve Toplum Destekli Polislik konuları hakkında 301 özel güvenlik görevlisi ve 214 güvenli eğitim koordinasyon görevlisine eğitim verilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)