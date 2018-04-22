Çocuklara Sahip Çıkacağız

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) dün “Çocuk Susmayacak, Biz susmayacağız, Sesiz Kalma” konulu konferans düzenlendi.İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde Saadet Özkan öğretmenin ve UCİM Dernek Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan’ın yanı sıra bir psikolog ve bir avukatın da katıldığı konferansta önemli konulara değinildi. Saadet Öğretmen konuşmasında, “Çocuklar vatandır biz de o vatana sahip çıkacağız” diyerek çocuk istismarı konusuna değindi ve köy okulunda öğretmenlik yaptığı dönemde karşılaştığı istismarcıyı ve öğrencilerini anlattı.

UCİM Derneği Başkanı TEDX Konuşmacısı 2017 yılının Cesur Kadın Ödülü sahibi Öğretmen Saadet Özkan şu ifadeleri kullandı:

“Bu mücadeleye başlarken bana bir STK’daki yönetici şöyle bir kelime söylemişti. ‘Hocam gençlerle bu işi başaramazsın.’ Bende dedim ki biz bu zorlu mücadeleyi gençlikle birlikte vereceğiz. O yüzden siz bu mücadelemde benimle birlikte yola çıkmış en kıymetli insanlarsınız. Bambaşka konulardan bahsetmek isterdim ama hikayemi anlatmamı istediler. Biraz hikayemle başlayalım ki sizler de göreve başladığınızda neler anlatmanız gerektiğini, ayrıca neler yapmanız gerektiğini belkide bu vaka ile bilmiş olursunuz.

HAYALİM KÖY OKULUNDA ÖĞRETMEN OLMAKTI

Daha önce bir kamu kurumundaydım. Aslında birçok insanın istediği makama gelmiştim. Her şey yolundaydı. Bir bölünme aşamasında dezavantajlı bir bölgeye atanmak istedim. Bana o zaman şöyle söylediler: ‘Hocam senin işin mi yok?’ O zamanlar öğretmen değildim. Başka bir mesleğimde var. Gittiğim zaman orada yanlış gidenleri gördüğümde dedim ki benim olmam gereken yer burası değil. Bir hafta içinde istifa kararını verdim. İstifa kararımı verdikten sonra İzmir Çeşme’de kafamı dinleme kararı aldım. Yürüyüş yaparken benim bir mesleğim daha var diye düşündüm. Ben öğretmenlik yapmak istiyorum dedim. İnsan yüreğinin sesini dinlemek zorunda çünkü hayallerimiz var. Hayallerimizin peşinden koşmalıyız. Bir köy öğretmenliği hayalim vardı. O köy öğretmenliği hayalimden koşup gitmek isterken ücretli öğretmenliğin ne olduğunu öğrendim. Gittim, bütün belgelerimi verdim. Bana dedikleri kelime şuydu: ‘Sizin gibi bu kadar eğitim almış birinin bu görevi istemesinin ne anlamı var, senin işin mi yok?’ Dedim, benim işim çok ama istediğim köy öğretmenliği çünkü benim bir köyüm yok ve bu benim en büyük hayalim. Ve ben müracaatlarımı yaptım. Fakat sonrasında beni aradıklarında ben telefonu duymadım. Duymayınca da geri aradım ve bana ‘Siz telefonu duymadığınız için başka bir öğretmeni görevlendirdik’ dediler. Hiç anlayamadığım bir şekilde ağlamaya başladım. Tekrar dedik ki, bu benim hayalim, çok istiyorum, eğer o kişi olurda oraya gitmekten vazgeçerse lütfen beni arayın. İnanıyordum. İnanç insanın en büyük değeridir. Bir telefon geldi ve dediler ki, ‘Çok uzak buldular, oraya bir kişi tek gidemez, siz aracınız olduğunuzu da söylediniz, sizi görevlendirelim.’

ÖMRÜMDE BÖYLE HEYECAN YAŞAMADIM

Göreve başladığım zaman sanki yeniden doğmuş gibiydim. Böyle bir heyecan ömrümde yaşamadım. O okula gittiğimde muhteşem köy çocukları beni karşıladı. Ben ömrümde o kadar güzel çocuklar görmedim. Köy öğretmeni ile karşılaştım. O kadar çok etkilenmiştim ki ondan bana ideallerini anlattı. Ve ben onun çocukların istismarcısı olduğunu asla bilemezdim. Çünkü biz akademide eğitim alırken bize istismarcıyı nasıl tanıyacağımız anlatılmadı. Biz Matematik, Fen, Sosyal bütün bu dersleri alırken bunun içinde bizim bu dersi de almamız gerekiyordu. Fakat almamıştık. Bu kadar eğitim alıp da bunu almamış olmanın ne kadar eksiklik olduğunu orada yaşadığınız o mücadelede anlıyorsunuz.

Öğrencilerimle derslere başladığımda ben müfredatın dışında çıkmaya başladım. Onlara kendilerini ifade edebilecekleri şeyleri öğreterek çok güzel vakit geçirmeye başladık. İstismarcı bana okulu ayakta tutabilmek için neler yaptıklarını bana öyle güzel anlatıyordu ki. Ben herkese harika bir okul müdürü ile baş başa olduğumu söylüyordum. Birleştirilmiş sınıfın da ne olduğunu orada öğrendim. Çünkü fırsat eşitliği köy okullarında maalesef ki yok.

YANLIŞ GİDEN BİR ŞEYLER OLDUĞUNU ANLAMIŞTIM

Bendeki çocuklar diğer gruba gittiğinde her dediğimi algılayan çocukların nasıl içine kapandığını, şarkı söylemez, mırıldanmaz; gözlerindeki ışığın nasıl söndüğünü gördüm. Dedim ki yanlış giden bir durum var ve benim bu yanlış giden durumu ortaya çıkarmam lazım.

Benim sınıfımın kapalı olması gerektiğini söyleyen bir okul müdürü ile karşı karşıyaydım. Diyordum herhalde bu adamın bir sitili var. Biz çok şarklılar söylediğimiz için ses çok gidiyor. Sonrasında her gün 10’u 25 geçe 8 metrekarelik bir odada o çocukları oraya nasıl tıktığını keşfettiğimde iyi bir şeylerin olmadığını anlamıştım. Benim tek bir silahım vardı: Kalemim.

Saat 10 civarlarında karşı sınıfa gittiğimde çocukları görmedim. Oradaki kız çocukları yoktu. Başına bir erkek öğrenciyi koymuştu. Ve kapılar arkasındaydılar.O kapıyı çaldığımda kapının açılması çok zaman alıyordu ve hep aynı tabloyu görüyordum. Bir oyun oynanıyordu ve o oyunu bulmam gerekiyordu. O kapıyı bozma kararı aldım.

GIDIKLAMA OYUNU!

Saat 10’u 25 geçe o kapıyı çaldığımda orada çocukları görmediğimde çok sevindim. Ama masanın altındaki o ince aralıktan 2 çift göz bana bakıyordu. Ne yapıyorsunuz diye sorduğumda, ‘Edepsiz bunlar, köy çocukları çok edepsiz hocam’ dedi. Böyle bir şey yok ne yapıyorsunuz dedim. ‘Gıdıklama oyunu oynuyoruz’ dedi. İstismarcı yaptığı istismara bir oyun adı takmış ve bunun adını da ‘gıdıklama oyunu’ koymuş.

Çocuklar masanın altında çıktılar ve oyun parkına gittik. Çocuklara bu oyunu çok merak ediyorum bana da anlatabilir misiniz dedim. Çocuklar gıdıklama oyunu olduğunu söylediler ama çok tedirgindiler. Vücutları o kadar çok kasılmıştı ki tedirgin olmuştum. Onlarda bir travma yaratmak istemedim. Çünkü durumu tamamen anlatmayabilirlerdi. Böyle olmaz dedim. Bir gün sonra 10’u 25 geçeyi bekledim. Bütün çocukları sınıfıma topladım. Ve çocuklara iyi ve kötü sevmeyi anlattım. İyi sevmek dünyanın en güzel duygusudur. Bizi huzurlu kılar. Sonra bedenimizde bikini ile kapalı olan yerlerimize elleyen, bunu kimseye söyleme diyen birisi varsa bu kötü sevmektir diye anlattım. Benim öğrencilerim hep bir ağızdan bunu desteklerken oradaki diğer kız çocuklarının nasıl boncuk boncuk terlediğini ve bedenlerinin nasıl kitlendiğini gördüm. Anladım ki yaşadığı bir durum vardı ve onlar bu yaşadıkları durumun ortaya çıkmasını istiyorlardı.

DÜNYANIN EN GÜZEL ÇOCUĞU

Aradığım herkes, ‘Başına şu gelir, bu gelir, sesini çıkarma, anneleri koruyamamış sen mi koruyacaksın?’ dediler. Ne ara değerlerimizi kaybettiğimizi düşündüm. Okula gittim ve dünyanın en güzel çocuğu sınıfıma geldi. Harika bir kız çocuğu sınıfıma girip bana şöyle söyledi: ‘Öğretmenim beni kötü seven biri var. Bana yardım et ama utanıyorum.’ Dedim ki, bu çocukların yanında konuşamam. Hepsini dışarı parka çıkardım. Ve o küçük kıza tek başınayken bana durumu anlatabileceğini söyledim. Ve bana‘Öğretmenim benden daha kötü sevdikleri de var’ dedi.

6 buçuk yaşındaki bir çocuk hamile kalmaktan korkuyorum dediğinde tek diyebildiğim nasıl yani oluyor ama dinlemek zorundasınız. Anlatmaya başladıkça çocukları tespit etmeye başladım. Ve tespit edilen çocuk yargıya taşınabiliyor, diğer çocuklar değil. Yani diğer çocukları da dinleyelim, bu hangilerinin başına geldi, bunları tespit edelim, adalet yerini bulsun gibi bir durum yok. Tespit ettiğiniz çocuk kadarını kurtarabilirsiniz. Ben onları, oradan gidenleri, şahitleri de tespit edebildim. Cinsel istismarla ilgili bir vaka bulduğunuz zaman lütfen adalete bildirin. Aramızdaki istismarcıları tek tek adalete teslim edersek çocuklar nefes alacak. Sustuğumuz için bunu yaşıyoruz. Bizim bunu değiştirmemiz lazım. Ve çocuklarıma dediğim şey, gittiğinizde doktor teyzelere yaşadığınız her şeyi anlatın oldu.

ADALET ARAYIŞINA BAŞLADIĞIMIZ BU YOLDA…

Sanık kişi şu anda tutuklu ve benim yüzüme bakıp şöyle dedi: ‘Yukarıdaki beni hiç sevmez. Senin gibi iyi bir insanı nasıl oldu da buraya gönderdi? Ben de yüzüne gülümseyip, ‘Demek ki burayı çok seviyormuş ki gönderdi’ dedim. Oradaki çocuklar kurtulmuştu ve biz adalet arayışlarına başladığımızda şunu öğrendim: Asla geri adım atmayacağız ve konuyu takip edeceğiz. Çocuklar vatandır biz de onlara sahip çıkacağız.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi