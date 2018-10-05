Çocuklar, hayvan sevgisini burada öğrenecek

Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanının inşaatına 27 Ocak 2016 tarihinde başlandı, 28 Ağustos 2017 tarihinde tamamlandı. Kasım 2017 tarihinde ise faaliyete geçti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde böyle güzel birmekanın açılıyor olmasının çok anlamlı olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Osman Demirel yaptığı konuşmada, “Kainatta diğer canlılarla birlikte yaşamaktayız. Kainatta her canlının belli rolleri vardır. İnsanlar Allah’ın yaratmış olduğu diğer canlılara karşı her zaman duyarlı olmalı ve onları korumalılardır. Dinimiz de hayvanların korunması ve hakları ile ilgili çok güzel örneklerle bizlere mesajlar vermektedir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis gerçekten çok anlamlı ve güzel bir tesis. Çocuklarımızın da bu güzel günde buraya getirilerek hayvan sevgisinin aşılanması ayrı bir anlam ifade etmektedir”şeklinde konuştu.

128 DÖNÜM ALANA SAHİP

Hayvan Barınağı hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Hayvan Barınağıtoplam 128 dönüm alana sahip. Aktif olarak yaklaşık 30 dönümü kullanılmakta. Bunun 3 bin 262 metrekarelik kısmını kapalı alanlar oluşturmakta.Kapalı alan bölümleri,idari bina, ameliyathane, ilk kabul, müşahade, kapalı bahçeli barınak kısımları, karantina kısmı, uyuz bakım kısmı ve işçi binası bulunmakta. Ayrıca 2 adet 40 metrekarelik kedi bakımevi mevcut. Ayrıca her biri 600 ile 900 metrekarelik arasında değişen 6 adet açık yaşam alanları oluşturulmuştur.Tesisin kapalı ve mevcut açık alanlarıyla toplam kapasitesi yaklaşık bin adet hayvan alacak kadar var.Şu an itibarıyla 412 adet sahipsiz hayvan var.2017 yılındaki faaliyet rakamlarımız hakkında bilgi verecek olursak, kısırlaştırılan köpek sayısı 893, kısırlaştırılan kedi sayısı 32, aşılama sayısı 1189, sahiplendirme sayısı 190.Kısırlaştırılan kopek sayısı 912, kısırlaştırılan kedi sayısı 97, aşılama sayısı 931, sahiplendirme sayısı 395” sözlerini kaydetti.

ZİRAAT BANKASI ÖNÜMÜZDEKİ AY TAŞINIYOR

Başkan Polat, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hayvan Barınağı ve kısa zaman içinde açılışını gerçekleştireceğimiz Hayvanat Bahçemiz bölgemizin ilki olacak. Çocuklar buraları ziyaret edecek, hayvan sevgisini buralarda öğrenecekler. Biz bu açılışımızı özelikle 4 Ekim'e getirdik, çünkü 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Burada görevimi devraldığım Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Başkanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu memlekete hizmet etmekten gurur duyuyoruz ve hizmet etmeye de devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde 112 Acil Eylem Planı hazırlamıştık. Başlattığımız Acil Eylem Planı sürecini adım adım devam ettiriyoruz. Biz Acil Eylem Planı hazırladığımızda bunları hayal gibi görenler oldu. Ama biz yılmadan çalışmaya devam ettik edeceğiz. Yine Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile birlikte Beydağı Tabiat Parkı'nın temelini attık ve çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yılsonu itibariyle çalışmaları bitirip Malatyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bu gün hayvan barınağının yapılması konusunda Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün ciddi anlamda katkıları ve destekleri olmuştur. Dün İtibariyle yapı fuarının açılışını yaptık. Bugünde Hayvan Barınağı’mızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Söz verdik, yapacağız ve bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Eylem Planı içerisinde vizyon projelerimizde var. Eski belediye binası olarak tabir ettiğimiz şuanda içinde Ziraat Bankası'nın bulunduğu emekliler parkının bulunduğu eski belediye meydanını bu binaları yıkarak, Ziraat Bankası ile yapmış olduğunuz protokol çerçevesinde, öncellikle Ziraat Bankası’nın idari binasını bitirip, ziraat bankasını o yere taşıyacağız. Önümüzdeki ay itibariyle Ziraat Bankası’nın taşınmasını gerçekleştirmiş olacağız. Bu yıl içinde de o meydanın Malatyalılara kazandırılması gerçekleştirilmiş olacak. O meydanı Malatya’mıza yakışır prestijli bir meydan haline getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

FIRSATÇILARA NET MESAJ

Ardından bir konuşma yapan ve ekonomik krize temas eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı,“Bugün duymuş olduğum acı haberden dolayı çok üzüldüm. Batman'da 7 güvenlik görevlisi şehit oldu. Allah mekanları cennet etsin inşallah. Ülkemizin birlik ve beraberliği için davamız için gece gündüz çalışmaya gayret edeceğiz. Ülkemizi zora sokmak isteyenlere karşı dimdik ayakta duracağız, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, güvenlik güçlerimiz onlara göz açtırmıyor. Biz büyük bir ülkeyiz, büyük bir geçmişe sahip bir ülkeyiz. Biz bu badirelerden de Allahın izniyle yine el ele vererek çıkacağız. Bugün baktığımızda enflasyonun yükseldiğini görüyoruz. Bununla birlikte, bazı fırsatçılarında özellikle fiyatlara yansıttıkları yüksek rakamları görüyoruz. Onlar ülkemiz üzerinde hesapları olanların değirmenlerine su taşıyorlar. Biz bu konunun takipçisi olacağız”diye konuştu.

HAYVANLAR BAKIMA MUHTAÇ CANLILAR

Son olarak söz alan Vali Ali Kaban,“Hayvanlar da can taşıyor, onların da yaşamaya hakkı var. Hayvanlar ağzı olan dili olmayan canlılardır. Biz onları yok edilecek, kötü davranılacak yaratıklar olarak görürsek bunun neticelerini ülke olarak pahalı öderiz. Kim hayvanlara kötü davranırsa bunun bedelini bir şekilde ödüyor. Hayvanlar bakıma muhtaç canlılardır. Bugün özel olarak 4 Ekim tarihinde açılışını yapacağımız bu tesis Türkiye’deki örnek tesislerden bir tanesi. Bakanlığımızın bu konuda ciddi destekleri var. Büyükşehir Belediyemizin de bu konuda ciddi yaklaşımları oldu. Ortak bir çalışmanın sonucunda güzel bir eser ortaya çıktı. Bu güzel tesisin yapımında emeği bulunanlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.