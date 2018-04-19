Çocuklar Doyasıya Eğlenecek

Yoğun bir katılımın beklendiği şölen ile ilgili Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabay ve Çocuk Meclisi üyeleri tarafından konu ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabay, Çocuk Meclisi olarak Malatya’da yaşayan çocukların toplumun her kademesinde söz sahibi olmaları noktasında çalışmalar yapma gayreti içinde olduklarını belirtti.

23 Nisanda Bütün Çocuklar Sanat Sokağında Olacak

23 Nisan Çocuk Bayramında çocukların eğlenceli ve verimli bir gün geçirmeleri noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi koordinasyonunda 23 Nisan Pazartesi günü saat 12.00’da Sanat Sokağı içinde gün boyu devam edecek “23 Nisan Çocuk Şöleni” düzenlediklerini vurguladı.

Atabay, şölen programı içinde çocukların yeteneklerini ve el becerilerini geliştirebilecekleri resim atölyesi, kukla atölyesi, maske atölyesi, kupa boyama atölyesi, thsirt boyama atölyesi, uçurtma atölyesi, ritim atölyesi, Barış Manço stüdyosu gibi birbirinden farklı ve eğlenceli 21 atölye çalışmasının yer aldığını belirtti. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları içinde bir alan oluşturduklarını ifade eden Atabay, “Türkü, halkoyunları gösterisi, spor gösterisi yanında TRT ÇOCUK kanalında program yapan Hüseyin Goncagül tiyatro ekibi de o gün bizlerle birlikte sahnede yer alacaklar” dedi.

Bu Bayram Bizim

Çocuk Bayramını dolu dolu geçirmek ve çocuklara unutulmayacak bir gün yaşatmak adına gayret gösterdiklerini söyleyen Atabay, “ Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak yaptığımız bütün çalışmalarda bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a Çocuk Meclisi adına çok teşekkür ediyorum. Başta çocuklar olmak üzere, okul idarecilerimizin desteği ile öğrenci arkadaşlarımızı ve tüm Malatyalıları “23 Nisan Çocuk Şöleni” programımıza bekliyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki “Bu bayram bizim”