''ÇOCUK SIĞINAK BULSUN''

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi kadın bilinçlendirme programlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen programının bu haftaki konuğu İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Batar oldu. Batar Kadın Meclisi üyelerine “Ailenin Önemi” konulu konferans verdi.

Bir insanın kişiliğini veya eğitimini en samimi ve en sağlam şekilde yapacak olanın insanın annesi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yusuf Batar, bir insanı en çok annesinin sevdiğini ve annesi kadar hiç kimsenin sevemeyeceğini söyleyerek, sevginin en samimi olduğu ortamın anne ocakları olduğunu ifade etti.

SEVGİSİZLİK ÇOCUĞU ÖLDÜRÜR

Çocukların süt içmeden yaşayabileceğini farklı mamalarla bunu telafi edebileceğini fakat bir çocuğun sevgisiz asla yaşayamayacağını vurgulayan Batar, “Çocuklarınızı her zaman sevin. Siz çocuklarınızı sevdikçe sevap kazanmış olursunuz” dedi.

Çocukların çok taklit ettiğini ve çok çabuk özdeşim kurduğunu belirten Batar, “Siz nasıl yaşarsanız çocuk da öyle yaşar, yani aileyi örnek alır. Bundan dolayı aile ocağını dinamik tutmadın yollarını arayalım, çaba harcayalım. Bunun için çok kitap okumanın anlamı da yok tecrübeli bir anne bizleri iyi bir psikolojik danışmandan daha iyi rehabilite edebilir” dedi.

Batar, annelerin kız çocuklarıyla, babaların ise erkek çocuklarıyla oturup sohbet etmelerinin çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirterek, çocuklarla sofrada beraber oturmanın ailenin birliğini fazlasıyla etkilediğini söyledi.

AİLE BİZİM KORUNAĞIMIZ

Çocukların her türlü istismardan korunması için aile ocaklarının diri tutulmasının önemli olduğunu belirten Batar, “Ocaklarımızı ve avlularımızı ne kadar geniş tutarsak çocuklarımızın gözü o kadar dışarıda olmaz. Aile ocağımızı çocuklarımıza hissettirelim. Çocuk orada bir barınak, bir sığınak bulsun. Çünkü aile bizim biricik korunağımız” diye konuştu.

Program sonunda Kadın Meclisi üyeleri konu hakkında Doç. Dr. Yusuf Batar’a çeşitli sorular yönelterek, sunumlarından dolayı teşekkür ettiler. (Bülten)busabahmalatya.com