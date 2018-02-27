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ÇOCUK İSTİSMARI

Çocuk istismarı için verilmesi planlanan cezalar hakkında konuşan AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık,

ÇOCUK İSTİSMARI

Çocuk istismarı için verilmesi planlanan cezalar hakkında konuşan AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık,

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 12:27
ÇOCUK İSTİSMARI

“Bu yaşanılan alçaklığın önüne geçilmesi için en üst düzeydeki cezalar verilmeli ve indirimler tamamen kaldırılmalı. Kimyasal ilaç sürecide gündemimizde olmalı” dedi.

Son günlerde Türkiye’nin gündeminde geniş yer bulan ve çocuk istismarına yönelik yapılacak ağır cezaların ne olacağı merak edilirken, bu konuyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde kanun paketi şeklinde TBMM’ye sunulacağı belirtiliyor. Çocuk istismarının önemli bir konu olduğunu dile getiren ve yıllarca siyasette çocuk ve kadın için çalışma yaptığını ifade eden AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık,  çocukların haklarının ihlal edilmemesi için Türkiye’de birçok yasal düzenlemeler yapıldığını söyledi.

YAŞANILAN SÜRECİ TAKİP ETTİKLERİNİ BİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda çok hassas olduğunu belirten Milletvekili Çalık, “Uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere, yapılan yasal düzenlemeler, herkesin bilgisinde. Bizi geçen hafta hepimizi derinden yaralayan ve çocuk istismarı olarak değil, bir alçaklık olarak nitelendirebileceğimiz okumaktan, duymaktan üzüntü duyduğumuz görüntüler yaşadık maalesef. İlk duyduğumuz andan itibaren, başta Adana’da yaşanılan evladımız ile ilgili süreci hem ilin yetkilileri ile hem de Valimiz ile görüştük. Sonrasında, kıymetli bakanlarımız Aile Bakanımız, Adalet Bakanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere yaşanılan süreci takip ettiklerini biliyorum. Hemen ertesi gün, Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuyu paylaştığımızda onun bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

6 BAKAN ÇALIŞIYOR

“Cumhurbaşkanım bir sevgi insanıdır ve çocuklara gösterilmesi gereken, sadece bir sevgi olduğunu, şefkat olduğunu, merhamet olduğunu çok net biliyor” diyen Milletvekili Çalık, şunları kaydetti:

“Son Bakanlar kurulunda yapılan toplantıda da başta hormonların azaltılması için kullanılacak kimyasal ilaçlar başta olmak üzere her türlü konu gündemde. Bu vesile ile de 6 bakanlığımız komisyonlarını, alt birimlerini, bürokratlarını ve yapılması gereken ilgili hukuki düzenlemeleri çalışıyorlar. Bizim çocuk tanımımızda, Türk Ceza Kanunu’nda ve uluslar arası sözleşmelerdeki çocuk tanımlarımızda da dahil olmak üzere bu yaşanılan alçaklığın önüne geçilmesi için verilmesi gereken en üst düzeyde ki cezalar verilmeli ve indirimler, tamamen kaldırılmalı. Kimyasal ilaç sürecide gündemimizde olmalı. Bunları da 6 Bakanımızın dahil olduğu komisyon gündemine alacak ve ne gerekiyorsa, yasal hiçbir boşluk bırakmaksızın bu düzenlemeler, inşallah çok kısa süre içerisinde hem meclisimize hem de milletimize gelecek.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
çocuk IstismarıÖznur ÇalıkBusabahmalatya
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