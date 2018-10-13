Çocuk işçi oranı düştü

TESK ve UNİCEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Tanıtım Toplantısı düzenlendi. UNİCEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman'ın da katılımıyla gerçekleşen programda konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Konumuz çocuk olduğunda tüm kimliklerimizden, tüm görevlerimiz ve hesaplarımızdan bağımsız düşünmek zorundayız. Çünkü onlar sadece ebeveynlerine değil, bu toplumun bir bireyi olarak hepimizin emaneti. Attığımız her adımı çocuklarımızın geleceği için atıyoruz. Fiziki ve ruh sağlıklarını korumak, sosyal gelişimlerini artırmak için koruyucu ve önleyici tedbirler geliştirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Maalesef çocuklara yönelik ihmal ve istismar, çocuk işçiliği problemi toplumların gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun dünyanın her ülkesinde farklı şekillerde varlığını sürdürüyor" diyen Bakan Selçuk konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün dünyada çocuk işçiliği konusunda verilen tüm mücadelelere, hukuki uygulamalara rağmen 5-17 yaş arasında 152 milyon çocuk işçi bulunmakta. Çocuklarımızın sadece çalıştırılarak değil, sokaklarda dilendirilerek de temel haklardan mahrum edilmesi hiçbir geleneğe, inanca ve insanlık vicdanına sığmıyor. Türkiye olarak çocuklarımızın eğitim hayatının içinde kalmalarını sağlamak, çalıştırılmalarına mani olmak için kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimizle birlikte etkin bir mücadele yürütmekteyiz. Bakanlık olarak geçen yıl 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününde başlattığımız çalışma neticesinde bugün 130 mobil ekiple hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 10 bin 873 çocuğa müdahale ettik. Yapılan hukuki işlemler sonucunda 510 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlattık. 3 bin 954 çocuk hakkındaysa eğitim, rehberlik ve danışmanlık tedbirleri aldık. Söz konusu çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda; 224 çocuk bakım kuruluşlarımıza alındı. 2 bin 824 çocuğun ailesine SED Hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile destek sağlandı. Aile yanında destek uygulamaları kapsamında ekonomik yoksunluk içinde olan alilerimize SED yardımı yapıyoruz. Bu şekilde 112 bin çocuğumuz Sosyal Ekonomik Destek uygulamasından yararlanmaya devam ediyor. Böylece sorun ortaya çıkmadan yerinde müdahaleyi tercih ediyoruz.''

"SAYILARI NEREDEYSE BİN 500'Ü BULAN GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE SAHAYA İNDİK"

"Çocuk işçiliğinde mücadele konusunda yapılacak çalışmalar bizim de bu işin içerisinde tuzumuz olsun hesabıyla değil, biz elimizi bileğimiz koyalım ama çocuklarımızın geleceği çok daha güçlü olsun dedik" diyen Palandöken, "Bugüne kadar konfederasyon olarak onlarca program gerçekleştirdik. Kadın istihdamındaki önemli problemlerin çözülmesinde konfederasyonumuzun bu iş gücüne katılımın sağlanmasında neredeyse Türkiye'de en büyük proje olarak gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. Çocukların sokaklarda tarlalarda, işsiz, topluma zararlı işlerle uğraşmaları yerine topluma faydalı hizmetler verebilmeleri için elimizden gelenin yapılması için talimatlar verdik. Türkiye’nin birçok bölgesindeki birlik başkanlarıyla birlikte bu projelerin yapılması için bize hem zaman ayırdılar hem de her birimdeki bu değerli kardeşlerim gönüllüler ordusunda katkıda bulundular. Sayıları neredeyse bin 500'ü bulan gönüllülerle birlikte sahaya indik. Biz onları masanın başında görmedik. Biz onları tarlada, duraklarda o çocuklar ne iş yapıyor, nelerle karşılaşıyor, nasıl problemleri var, onlarında kendi arkadaşları gibi, toplumdaki diğer çocuklar gibi haklarının olduğunu görüp onların bu yönde tür eğitimlere katılmaları için el birliği yaptık. Biz pilot bölge olarak Ankara, Adana,Hatay, İzmir, Manisa, Malatya, Mersin, Gaziantep, Ordu ve Şanlıurfa ilerimizdeki birlik başkanlarımızla bu koordinasyonu paylaştık. Buralardaki eğitim merkezlerinde usta öğreticiler nezaretinde bu çocuklarımıza hem ulaştık hem de onların eğitimle ilgili bilgilendirilmesi, onlara ait laboratuvarların sınıflandırılması, onların geleceğiyle ilgili kendilerine öz güvenli hale getirilmesi için önemli çaba sarf ettik. Sivil toplum kuruluşları da bizlere destek oldu, hep birlikte yürüdük. En önemlisi bakanlığımız bu işe el attı. Bize destekleriyle birlikte ufkumuzun genişlemesine katkıda bulundu. Esnaf zanaatkarlar ülkenin teminatı. 2 milyon sayısıyla, aileleriyle birlikte neredeyse nüfusun 8'de 1'i olan önemli bir topluluğa sahip olan kurumumuz devletimizin, milletimizin içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasında da önemli görevler üstleniyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. (İHA)