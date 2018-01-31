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ÇOCUK DOKTORU GÖREVE BAŞLADI

Batman'ın Sason İlçe Devlet Hastanesine atanan çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Yunus Öztoprak hasta kabulüne başladı. 

ÇOCUK DOKTORU GÖREVE BAŞLADI

Batman'ın Sason İlçe Devlet Hastanesine atanan çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Yunus Öztoprak hasta kabulüne başladı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 16:18
ÇOCUK DOKTORU GÖREVE BAŞLADI

Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Fakültesi mezunu olan Uzman Dr. Yunus Öztoprak, uzmanlık alanında ilk atama yeri olan Sason Devlet Hastanesinde yeni görevine başladı. Dr. Öztoprak, Sason’da bulunacağı süre zarfında hastalarına en iyi hizmeti sunmak için çabalayacağını belirtti.

İlçeye geldiği ilk günden beri hem hastane yönetiminden hem de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştığını belirten Uzman Dr. Yunus Öztoprak “İlçeye geldiğim ilk günden beri yoğun bir ilgi ile karşılaştım. Başta hastane yönetimi ve personelleri olmak üzere bana yakın ilgi ve alaka gösteren herkese çok teşekkür ederim” dedi.busabahmalatya.com 
 

İHA

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BatmanUzman Dr. Yunus ÖztoprakYeni Görevine Başladı
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