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ÇOBANLAR'DAN DESTEK

Malatya Kuluncak İlçesine bağlı İlisuluk Mahallesinde 14 çoban, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine 14 koyun gönderdi. Çobanlar ayrıca topladıkları parayı da Mehmetçik Vakfına bağışladı. 

ÇOBANLAR'DAN DESTEK

Malatya Kuluncak İlçesine bağlı İlisuluk Mahallesinde 14 çoban, Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine 14 koyun gönderdi. Çobanlar ayrıca topladıkları parayı da Mehmetçik Vakfına bağışladı. 

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 18:51
ÇOBANLAR'DAN DESTEK

Kuluncak’ın İlisuluk Mahallesinde hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan çobanlar, Suriye’nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında görev alan güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla kendilerine ait 14 koyunu bölgeye gönderme kararı aldı. Çobanlar ayrıca kendi aralarında biriktirdikleri bin 673 TL parayı da Mehmetçik Vakfının hesabına yatırdı. Çobanların bu anlamlı desteği ile koyunlar Kuluncak Belediyesi önünde düzenlenen program ile dualarla uğurlandı. İlçe yetkililerinin de yer aldığı programda çobanlar adına konuşan Muhammed Akdaş, Zeytin Dalı Harekatının başlamasıyla sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunduğunu belirterek, “Haydi çoban arkadaşlar bizimde çorbada tuzumuz bulunsun. Mehmetçiklerimize birer koyun gönderelim” dedim. Sağ olsun tüm çobanlar birer tane koyun verdiler. Köyde vatandaşlarda biraz para bağışladı. Toplanan parayı muhtarımız Hacı Rıfat Kalkan’la birlikte Ziraat Bankasına götürüp Mehmetçik Vakfının hesabına yatırdım. Topladığımız 15 koyundan birisini Kuluncak Jandarma Karakoluna getirip görevli askerlerimiz için orada kestik. Kalan 14 koyunu da Ayvalı’dan akrabamızın kamyonetine yükleyip sınıra götürdük" dedi.
Akdaş, koyunları Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliğe götürdüklerini belirterek “Keşke daha iyi organize edebilseydim belki daha fazla bağış toplardım. Maalesef elimizden gelen bu” diye konuştu.

İHA

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