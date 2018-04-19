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Çizgisini Hiç Bozmadı

Malatya Baro Başkanı Enver Han ve İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti.

Çizgisini Hiç Bozmadı

Malatya Baro Başkanı Enver Han ve İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:00
Çizgisini Hiç Bozmadı

“ESNAFIN DERDİYLE DERTLENEN BİR BAŞKANIMIZ”

Baro Başkanı Enver Han, Keskin’in Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçiminde başarıyla çıktığını hatırlatarak, “Ben yıllarca Şevket başkanımın hukuk müşavirliğini yaptım.  Şevket Keskin başkanımızı seviyoruz ve önemsiyoruz. Hakikaten esnafın derdiyle dertlenen başkanımıza bundan sonraki seçimlerinde başarılar diliyoruz.” dedi.

Keskin ise Baro Başkanı Han’a ziyareti için teşekkür ederek, “Baro Başkanımız Enver Han aynı zamanda bir esnaf çocuğudur. Ahilik kültürü içinde yetişmiştir.  Baro Başkanı olduktan sonra hiçbir ayrımcılık yapmadan hukukun üstünlüğünü sağlamaya çalışmıştır. Esnaf kültüründen gelen bir yapısı var. Çizgisini hiç bozmadı. Kendisinin hem Malatya için, hem de hukukun üstünlüğü için çalışacağına inanıyoruz.” İfadelerini kaydetti.

İL MÜFTÜSÜ ÇİMEN’DEN ZİYARET

İl Müftüsü Ümit Çimen, ziyareti Keskin’in Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etmek amacıyla gerçekleştiğini belirterek, Keskin’e yeni görev döneminde hayırlı ve faydalı hizmetlerde bulunmasını ifade ederek, başarılar diledi.

Keskin ise, “İl Müftümüz Bekir Çimen Malatya’ya geldikten sonra özellikle Müftülük ile çok güzel bir uyum sağladık. Hizmet Allah için yapılır. Yaptığımız her hizmet İnşallah hayra ve hayırlara vesile olur. Müftülük ile çok güzel bir uyum dönemi geçiriyoruz. Müftümüz Ümit Çimen, esnafın her toplantısında bulunmuştur.” diyerek ziyaret için teşekkür etti.(Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 19.04.2018 17:03
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ŞEVKET KESKİNümit çimenEnver HanMalatyahaberleri
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