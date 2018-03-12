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ÇIPIT ATÖLYESİNDE DOKUMACILIĞA HAYAT VERİLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından kurulan yöresel kilim dokuma (Çıpıt) atölyesinde geleneksel dokumacılığa hayat veriliyor. Atölyede, türkülere konu olan kilim dokuma,ücretsiz olarak öğretiliyor.

ÇIPIT ATÖLYESİNDE DOKUMACILIĞA HAYAT VERİLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından kurulan yöresel kilim dokuma (Çıpıt) atölyesinde geleneksel dokumacılığa hayat veriliyor. Atölyede, türkülere konu olan kilim dokuma,ücretsiz olarak öğretiliyor.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 11:23
ÇIPIT ATÖLYESİNDE DOKUMACILIĞA HAYAT VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı’nda 4 yıldır işleyen Çıpıt atölyesinde yöresel kilim dokuma ve yolluklar yapılıyor. Kadınların yoğun ilgisini gören Çıpıt atölyesi, meslek edindirmenin yanısıra geleneksel dokumanın yaşatılmasına da önemli katkı sağlıyor. Dokudukları ürünleri evlerinde kullanan kadınlar, sipariş ürünler de dokuyup, satarak kazanç elde edebiliyorlar.

Çıpıt atölyesinde ücretsiz verilen dokuma kursları, kadınlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.(Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
AtölyeÇıpıtMalatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler DairesiKilim DokumaGeleneksel Dokumacılık
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