ÇIPIT ATÖLYESİNDE DOKUMACILIĞA HAYAT VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı’nda 4 yıldır işleyen Çıpıt atölyesinde yöresel kilim dokuma ve yolluklar yapılıyor. Kadınların yoğun ilgisini gören Çıpıt atölyesi, meslek edindirmenin yanısıra geleneksel dokumanın yaşatılmasına da önemli katkı sağlıyor. Dokudukları ürünleri evlerinde kullanan kadınlar, sipariş ürünler de dokuyup, satarak kazanç elde edebiliyorlar.
Çıpıt atölyesinde ücretsiz verilen dokuma kursları, kadınlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.(Bülten) busabahmalatya.com