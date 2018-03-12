ÇIPIT ATÖLYESİNDE DOKUMACILIĞA HAYAT VERİLİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından kurulan yöresel kilim dokuma (Çıpıt) atölyesinde geleneksel dokumacılığa hayat veriliyor. Atölyede, türkülere konu olan kilim dokuma,ücretsiz olarak öğretiliyor.