Çınar’dan moral yemeği

Ligin ilk haftasında Malatya derbisinde Pütürge Belediyespor’u 1-0 mağlup eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin ikinci haftasında 30 Eylül Pazar günü 15.00’da Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha’da Araban Belediyespor’u konuk edecek. Lige 3 puanla başlayan iki takımın mücadelesinde, Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibini sahasında eli boş göndererek, 2’de 2 yapmak istiyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Yeşilyurt Belediyespor yönetim, teknik heyet ve sporcularıyla Araban Belediyespor maçı öncesi bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcularla yakından ilgilenen Çınar, takım hakkında detaylı bilgi aldı. Lige galibiyetle başladıkları için teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Çınar, takımdan bu sezon şampiyonluk beklediklerini ifade etti.