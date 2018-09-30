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Çınar’dan moral yemeği

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor, önceki akşam belediye başkanı Mehmet Çınar’ın verdiği yemekte moral buldu. Sahasında yarın Araban Belediyespor’u ağırlayacak temsilcimizde Boubacar dışında eksik bulunmuyor.

Çınar’dan moral yemeği

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor, önceki akşam belediye başkanı Mehmet Çınar’ın verdiği yemekte moral buldu. Sahasında yarın Araban Belediyespor’u ağırlayacak temsilcimizde Boubacar dışında eksik bulunmuyor.

30 Eylül 2018 Pazar 16:04
Çınar’dan moral yemeği

Ligin ilk haftasında Malatya derbisinde Pütürge Belediyespor’u 1-0 mağlup eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin ikinci haftasında 30 Eylül Pazar günü 15.00’da Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha’da Araban Belediyespor’u konuk edecek. Lige 3 puanla başlayan iki takımın mücadelesinde, Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibini sahasında eli boş göndererek, 2’de 2 yapmak istiyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Yeşilyurt Belediyespor yönetim, teknik heyet ve sporcularıyla Araban Belediyespor maçı öncesi bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcularla yakından ilgilenen Çınar, takım hakkında detaylı bilgi aldı. Lige galibiyetle başladıkları için teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Çınar, takımdan bu sezon şampiyonluk beklediklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporMehmet Çınar
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