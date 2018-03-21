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ÇINAR PARK'A YOĞUN İLGİ

Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park, havaların ısırması ile birlikte vatandaşların akın ettiği yerlerin başında geliyor.

ÇINAR PARK'A YOĞUN İLGİ

Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park, havaların ısırması ile birlikte vatandaşların akın ettiği yerlerin başında geliyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
21 Mart 2018 Çarşamba 17:11
ÇINAR PARK'A YOĞUN İLGİ

Orduzu’da bulunan ve tarihi Çınar ağacının koruma altına alınması ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete sunulan Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşların rahat bir ortamda dinlenebileceği bir mekan haline getirilen Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park, güvenli ortamı ve sunulan hizmeti ile vatandaşlardan tam not alıyor. 
Ailesi ile birlikte Galip Demirel Çınar Park’da güzel bir gün geçirdiğini belirten Beste Aydoğan isimli vatandaş, “Daha önce ismini duymuştum ama bugün ilk defa geldim. Çok güzel ve nezih bir ortam. Çocuğumla birlikte çok rahat bir hafta sonu geçirebileceğim bir mekan olmuş. Çocuğumun da güvenle oynayabileceği bir sosyal tesis olmuş. Çok güzel olmuş, başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 


Kemal Dernek isimli bir diğer vatandaş ise, “ Eskiye nazaran çok daha güzel olmuş. Bisiklet sürme için yer var. Top oynamak için çimler var. Bana göre çok güzel olmuş” ifadelerini kullanırken, Galip Genç isimli vatandaş da, “Yapılan hizmet çok güzel. Buradan Selahattin Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. Gereken ne var ise fazlasıyla yapılmıştır. Çınar Park sayesinde bugünümüz çok güzel geçti. Buraya ailece geldik. Çocuklar oynadı, bizler dinlendik. Gerçekten çok güzel bir tesis olmuş” şeklinde konuştu. 


Vatandaşların dinlenebileceği bir ortam olduğunu belirten Osman Genç ise, “Buraya ilk defa geliyorum. Çok mükemmel bir çalışma olmuş. Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle güzel tesis Malatya’mıza kazandırdığı için. Yaptığı hizmetleri de takip ediyoruz. Orduzu’nun böyle güzel bir çalışmaya ihtiyacı vardı. Buraya ailece geldik. Günümüz çok güzel geçti. Hem eğlendik, hem de ailemizle birlikte güzel bir zaman geçirdik. Başarılı bir çalışma olmuş. Tekrar başkanımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını dileriz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
çınar ParkMalatya
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