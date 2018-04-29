Cihat Durhan Mhp'den Aday Adayı

Yaklaşan seçimler öncesi en hareketli siyasi partilerden olan MHP 'de Malatya milletvekili adaylığı için aday adaylığını açıklayan en son isim Cihat Durhan oldu.

1978 yılında MHP Yeşilyurt İlçe başkanı iken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Alişan Durhan'ın oğlu ve 21 dönem Malatya milletvekili Namık Hakan Durhan`ın kardeşi olan Cihat Durhan`ın MHP Genel merkezine aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Hafta içinde MHP il binasında düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna açıklaması beklenen Durhan "davamızın bayrağını en üst noktaya çıkarmak için bu göreve aday oldum." diyerek sözlerini tamamladı.

SİNEM HATUN TAVUT busabahmalatya.com