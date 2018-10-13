Çiftçilere yıllık 142 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ Elazığ 9.Bölge Müdürü İlker Arslan, Bölge Müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte Malatya’da bir dizi incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın 11 Ekim tarihinde Malatya’da ilk olarak Malatya Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı’nda incelemelerde bulunarak inşaatta gelinene seviye hakkında bilgi aldı.

ŞAHNAHAN (B-C) SULAMA KANALI’NDA İNCELEME

Aydın, 12 Ekim tarihinde de MalatyaŞahnahan (B-C) Sulama Kanalı’na Karakaya Baraj Gölü’nden pompaj ile su takviyesi yapacak 'Pompa İstasyonu' inşaatında ve iletim hattının yapılacağı alanlarda inceleme yaparak, işin koordine edildiği şantiyede projede gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Malatya'da geçimini tarımla sağlayan vatandaşlar için sulamanın çok büyük önem arz ettiğinin farkında olarak Malatya ilinde barajların sayısını, alternatif su kaynaklarını ve sulama projelerini her geçen gün daha da artırıyor.DSİ Genel Müdürlüğü olarak 2003 yılından bugüne kadar 8 baraj ve 1 gölet tamamlanmış olup, toplamda 216 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır.2003 yılından bugüne kadar 7 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 251 bin 420 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 142 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 45 dere ıslahı ile 44 adet yerleşim yeri ve 2 bin 740 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur” ifadelerini kaydetti.

YILLIK 5 MİLYON 660 BİN 200 TL KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Aydın, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bugünde ekibimiz ile birlikte Malatya Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı’nın temelden yüksekliği 43 metre olup 5 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajda depolanacak su ile 6 bin 220 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Projenin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Baraj ve sulamasının tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 660 bin 200 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.

“Bugün ayrıca MalatyaŞahnahan (B-C) Sulama Kanalına Karakaya Baraj Gölü’nden pompaj ile su takviyesi yapacak 'Pompa İstasyonu' inşaatında ve iletim hattının yapılacağı alanlarda inceleme yaparak, işin koordine edildiği şantiyede projede gelinen seviye hakkında bilgi aldık” diyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “İş kapsamında Karakaya Baraj Gölü’nden pompaj ile Battalgazi Şahnahan B-C kanalına 2 metreküp/sn su takviyesi yapılması işinde pompa istasyonu, elektrik kumanda odası ve yükleme havuzu yapılacaktır. İşte batardo olarak sedde, dolgu işleri ile donatı işleri yapılmış, 6 adet pompanın testleri yapılarak montajı tamamlanmıştır. İşte fiziki gerçekleşme % 70 mertebesinde olup elektrik işlerinin tamamlanmasıyla pompa istasyonu ile Battalgazi Şahnahan B-C Kanallarının suladığı 40 bin 000 dekar tarım arazisine su takviyesi yapılması sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)