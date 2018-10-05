“Çiftçiler alın terlerine sahip çıkmalı”

Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı son günlerde artan yem fiyatlarını değerlendirdi. Yem fiyatları konusunda çiftçileri uyaran Başkan Kurtoğlu, BUSABAH gazetesine konuşarak süt tankı projeleri hakkında da bilgiler verdi.Şu anda köylerin boşaldığını ifade eden Başkan Kurtoğlu, yem fiyatların çok fazla arttığına dikkat çekti.

BATI SİSTEMİ OTURTMUŞ

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Başkan Kurtoğlu, “Yem fiyatları çok arttı. Ve daha da yükselecek. Birlik ve beraberlik olmadığı sürece, yemlerde bir standart olmaz. Ben Darende’de bir köye gittim ve o köyde 80 bin dönüm arazi boş. Tabi ki yem fiyatları 3-4 kat artar. Biz ithale mahkum olursak yem fiyatları çok artacak. Muhakkak bir an önce çiftçilerin kendi alın terlerine sahip çıkması gerekiyor. Öncelikle bir araya gelip sütü pazarlamaları lazım. Süt bir arada pazarlanmadığı takdirde Malatya ve Türkiye hiçbir sorunu çözemez. Ama Batı sistemi oturtmuş. Şimdi Batı’da 1.80 TL’ye süt satılıyor ama bizim Malatya’da hala bir lira, 1.20 TL’ye köylerden süt alınıyor ve köylülerin de parası ödenmiyor. Biz Malatya Süt Üreticileri Birliği olarak gerekeni yaptık. Tanklar bekliyor. Hala geç değil. Çiftçilerimizin, muhtarlarımızın talebi olursa tankları götürüp kurmaya hazırız” diye konuştu.

CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTIK

Üreticiler için süt tankları aldığını ve bu tankların hala kurulamadığını ileri süren Başkan Kurtoğlu, şunları iddia etti:

“Elleri nasırlı olan anneler, babalar kendi emek ve alın terlerine sahip çıkmıyorlar. Biz 2 yıldır sahada bire bir çalışıyoruz. Her köyün 300-500 ineği var. Özellikle Darende, Hekimhan, Kuluncak’ta çok ciddi çalışmalar yaptık. Süt için tank yerlerini belirledik. Birlikte hareket etmek için Malatya İli Süt Üreticileri Birliği olarak çok ciddi çalışmalar yaptık, çok ciddi veriler hazırladık. Bugünkü haliyle kısa dönem, orta dönem, uzun vadede neler yapılabilir konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı olarak gidip 600 bin liraya kendi cebimden süt tankı satın aldım. Ancak ne yazık ki Malatya’da hazırladığımız hiçbir proje ne yazık ki geçmedi. Ben kendi cebimden tank aldım ve kendi mal varlığıma icra geldi. Biz Malatya için elimizden geleni yaptık. Bakanlığımız da ne yazık ki çiftçileri birliklerden ayırmak için bir karar aldı. Bizim Birliğe üyelik şartı kaldırıldı. Onun için Birliğimiz şu anda çalışıyor ama eski heyecanını ve özverisini tamamen kaybetmiş durumda. Birliklerin birleşmesi lazım ve biz bunu canı gönülden destekliyoruz. Ama muhakkak Bakanlığımızın birlikleri birleştirme kararını bir an önce alması gerekiyor. Biz Malatya İli Süt Üreticileri Birliği olarak görevimizi yaptık, çiftçiler bize sahip çıkmadı. Tanklar şu anda depoda bekliyor.”