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CİFT YÖNLÜ CADDE ASFALTLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Battalgazi ilçesinde Eskimalatya bölgesini kent merkezine bağlayan ve eski Sivas yolu olarak bilinen çift yönlü caddeyi asfaltlamaya başladı.

CİFT YÖNLÜ CADDE ASFALTLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Battalgazi ilçesinde Eskimalatya bölgesini kent merkezine bağlayan ve eski Sivas yolu olarak bilinen çift yönlü caddeyi asfaltlamaya başladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:41
CİFT YÖNLÜ CADDE ASFALTLANIYOR

Meydanbaşı Mahallesi’nde bulunan Alibaba Mezarlığı önünde başlayan çalışmalar, Recai Kutan Caddesi’nin birleştiği noktada sona erecek. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda yolun 3.5 kilometrelik bölümünü asfaltlamıştı. Yolun Hanımınçiftliği mevkiinde 125 metrelik bölümünde genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 12 yıldır bekleyen 2 yapıyı yıkmış ve yolu 6 metre genişletmişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat beraberindeki bazı Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle birlikte çalışmaların başladığı Meydanbaşı Mahallesi’ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Geziye bazı mahalle muhtarları da katıldı.

SAHİL YOLU DEĞER KATACAK

Çift yönlü yolun yapılmasının elzem hale geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Tarihi İpek Yolu’nun bu cadde üzerinden geçtiğini söyledi. Polat, “Yol bizim tarihimizde en büyük medeniyet olarak kabul edilmiş. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz mevcut yolların kalitesini artırmak, yeni yollar açmak ve yol genişletmeleri yaparak yolları güvenli hale getirmek. Bu yolumuzun Köprüağzı Caddemize kadar olan kısmında çift yönlü asfaltlama yapacağız. Kantara kadar olan bölgede ise biraz daha detaylı bir çalışma yapacağız. Eski Malatya bölgemizde İskele yolu, Kırkgöz Baraj Yolunda genişletmeler yapıyoruz. Sahil yolu projemiz ise buraya gerçek anlamda değer katacak” ifadelerini kullandı.

İNSANLAR UZUN YILLAR RAHAT EDECEK

Çift yönlü caddenin çok yıprandığını ve yeni asfalta ihtiyaç duyduğunu belirten Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener, “Bu caddemiz eski Sivas yolu olarak bilinir. Büyükşehir Belediyemiz geçtiğimiz aylarda asfalt ve genişletme çalışmaları yapmıştı. Yolun ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmaları başladı. İnsanların uzun yıllar rahat edebileceği asfalt çalışmalarını yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

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