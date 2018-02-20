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ÇİÇEKÇİLER SERA İSTİYOR

Çiçekçi esnaflar Malatya’da bir çiçek serasının yapılmasını istiyor. Canlı çiçeğin bölgede üretilmediğine dikkat çeken Yunus Deniz isimli çiçekçi, marketlerin canlı çiçek satmasını istemediklerini de söyledi.

ÇİÇEKÇİLER SERA İSTİYOR

Çiçekçi esnaflar Malatya’da bir çiçek serasının yapılmasını istiyor. Canlı çiçeğin bölgede üretilmediğine dikkat çeken Yunus Deniz isimli çiçekçi, marketlerin canlı çiçek satmasını istemediklerini de söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 13:12
ÇİÇEKÇİLER SERA İSTİYOR

Malatya’daki çiçekçiler canlı çiçek bulmakta zorlanıyor. Kentte canlı çiçek için bir sera kurulmasını isteyen Yunus Deniz isimli çiçekçi, problemlerinden bahsetti.

Malatya'da en çok satılan ürünler arasında yapay çiçeklerin yer aldığını ifade eden Deniz, yapay çiçekleri de Uzakdoğu’dan getirdiklerini söyledi.

YAPAY ÇİÇEKSIKINTISI

Canlı çiçeğe daha çok rağbet olduğunu belirten Deniz, “Doların yüksek oluşu ve gümrük vergileri nedeniyle fiyatlar bayağı yükseldi. Bundan dolayı da canlı çiçeğe daha çok rağbet var. Dekor amaçlı yaptığımız çalışmalarda ise büyük çiçekler kullanılıyor. Bunlar dışarıdan geldiği için yapay çiçeklerle sıkıntımız var. Türkiye'de üretilmesi için bildiğimiz kadarıyla İstanbul'a bir firma faaliyete geçti ve bu tür çalışmaların çoğalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE ÜRETİLMİYOR

Deniz, “Canlı çiçeği Malatya'da bulmakta zorlanıyoruz; bölgemize üretilmiyor. Bu yüzden Malatya’da canlı çiçekçilikle alakalı seralar yapılmalı. Üniversitede var ama bu da yeterli değil. Bu yüzden canlı çiçek için sera istiyoruz. Çiçek satışı ise özel günlerin haricinde ev görmesi, bebek görmesi, işyerlerine hayırlı olsun ziyareti gibi ziyaretlerde çok kullanılmaktadır. Bir açılışta, bir karşılamada, bir söz kesiminde veya bir düğünde ise buketler, canlı çiçeklerin yapılışı işleri artırıyor” şeklinde konuştu.

25 TL'YE ORKİDE SATIYORLAR

Canlı çiçeklerin marketlerde satılmasına tepki gösteren Deniz, “Marketlerde bu tür çiçeklerin satılmasına kesinlikle karşıyız. Bu büyük marketler özellikle özel günlerde çiçek getiriyorlar. Bence bu yaptıkları ayıp. 25 TL'ye orkide satıyorlar. Bunlar köksüz ve insanları kandırıyorlar. Devasa bir orkide gibi reklamlar ile vatandaşa satıyorlar. Müşteri oraya kadar gitmişken ucuz diye alıp çıkıyor. Bu tür aldatmalarda devlet kontrol etmeli. Canlı çiçek bu türlü yerlerde satılmalı. Satılan orkide köksüz.  Çiçek 10 gün yaşamadan ölecek” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

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