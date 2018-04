Chp’liler Oturma Eylemi Yaptı

CHP, 81 ilde “OHAL değil, Demokrasi İstiyoruz” sloganıyla oturma eylemi yaptı. Malatya’da ise Soykan Parkında gerçekleştirilen eyleme CHPİzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçe başkanları, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları, İYİ Parti ve Saadet Partisi başta olmak üzere, HDP, EMEP, ÖDP, Vatan Partisi, Demokrat Partisi Malatya temsilcileri ile bazı sendika ve dernek temsilcileri katıldı.

Yer yer sloganların atıldığı oturma eyleminden önce bir basın açıklaması yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 16 Nisan Referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçtiğini hatırlatarak, 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile meşruiyet olmayan bir rejim değişikliğinindayatıldığını ileri sürdü.

“BASKI REJİMİ KURUMSALLAŞTI”

Ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığını ileri süren Başkan Kiraz, “21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

“İlan ederken 1 buçuk ay bile sürmeyecek dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır” diyen Başkan Kiraz, “Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır.Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları, Türkiye’yi uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL’i bir kez daha uzatmanın peşindedir. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir.Bizim talebimiz kesindir;halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi