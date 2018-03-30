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CHP’DEN MAHALLE ZİYARETLERİ

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, mahalle ziyaretlerine devam ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

CHP’DEN MAHALLE ZİYARETLERİ

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, mahalle ziyaretlerine devam ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

30 Mart 2018 Cuma 18:54
CHP’DEN MAHALLE ZİYARETLERİ

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak, Aşağıbağlar, Abdulgaffar, Koyunoğlu, Zaviye, Yavuz Selim, Cemal Gürsel, Tecde, Gündüzbey, Bostanbaşı, Yakınca, Hıroğlu, Mullakasım, Gedik, Çavuşoğlu, Kiltepe, Melekbaba, Bentbaşı ve İlyas Mahallerini ziyaret etti. Mahalle muhtarları, mahallelerinde yaşanılan sorunları aktararak, CHP İl Başkanı ve yöneticilerine sorunları aktarma fırsatı buldukları için teşekkür etti. İl Başkanı Enver Kiraz, Tecde Mahallesi ziyaretinde, Tecde’nin geçmişte Malatya'nın en yeşil bölgelerinden biri olduğunu ancak bugün gelinen noktada yeşil görmenin imkansız olduğunu belirterek, “Bir kentin dokusu ile oynuyorlar. Kentin kimliği el birliğiyle yok ediliyor. Yanı başımızdaki iller, Malatya'daki yeşili kıskanırken, bugün geldiğimiz noktada suyu, yeşili görmek için o illere gider hale geldik. Yeşilyurt artık Betonyurt oldu. Çırmıhtı’ya doğru hızlı bir yapılaşma var. Malatya'nın su kaynaklarının olduğu Gündüzbey yapılaşma tehdidi altında. Dolayısıyla tüm Malatya'nın su kaynaklarını tehdit eden bu betonlaşmaya dur demek lazım” ifadelerine yer verdi. Konak ziyaretinde vatandaşların su faturalarının yüksekliği, atık su bedeli ve belediye tarafından suların kesilmesiyle ilgili şikayetlerini dinleyen Kiraz, burada yaptığı değerlendirmede ise, "Su faturalarındaki atık su bedeli halkımızı mağdur ediyor. Su kaynaklarına çok yakın bölgelerde bile çok yüksek su faturaları gelmeye başladı. Kayıp kaçak bedeli adı altında soygun yapılıyor. Kaçak su kullanan insanların maliyetini, kullanmayanlara yüklemek kabul edilemez. Su faturalarını ödeyemeyen vatandaşların sularının kesilmesi ise tam anlamıyla vicdansızlıktır. İnsanlara hukuki yollardan işlem yapılabilir ama su gibi hayati önemi olan bir ihtiyaçtan mahrum bırakmak yanlıştır. Fakir fukaranın suyuna bile göz koydular. Suyu kesmek, maddi durumu iyi olmayan kişileri büyükşehir eliyle cezalandırmaktan başka bir şey değildir” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

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Enver KirazMalatya
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