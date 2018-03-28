CHP’DEN İYİ PARTİ'YE ZİYARET

Bahattin Öner, siyasi partilerin demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olduğunu, İYİ Partinin de bu anlamda, Türk demokrasisine renk katacağını ifade etti.

İYİ Parti İl Başkanı Sezai Altaş da, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, yeni bir başlangıçla, yeni bir heyecanla yola çıktıklarını söyledi. Altaş, ”Siyasi nezaketinizden dolayı şahsınıza ve yönetim kurulu arkadaşlarınıza teşekkür ederim”dedi.

İYİ PARTİ ARGUVAN İLÇE BAŞKANLIĞI’NA BAKİ EREN ATANDI

Öte yandan, Malatya’da teşkilatlanma çalışmalarının sonuna gelen İyi parti, Arguvan ilçe Başkanlığı’na Baki Eren’i atadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan, İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş, Baki Eren’in Arguvan’da başarılıçalışmalar yaptığını, İYİ Parti’ye de, önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade ederek, ”Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Arguvan’da herşey iyi olacak”şeklinde konuştu

İYİ PARTI İL BAŞKANLIĞI’NA ATANAN BAKI EREN KIMDIR:

28 Ocak 1961 yılında Arguvan’da dünyaya gelen Baki Eren, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak mezun oldu. Bir çok okulda müdür olarak görev yaptı. Diyarbakır Dicle Lisesi, Arguvan Lisesi, Yazıhan Lisesi, İnönü Üniversitesi kampüs ilk öğretim okulu müdürlüklerinde bulundu. Toplam 20 yıl idareci ve 8 yıl öğretmen olmak üzere toplam 28 yıl Milli Eğitim’de görev yaptı. 2009 yılında, kendi isteği ile emekli olup, inşaat sektöründe çalıştı. Baki Eren evli ve 3 çocuk babası.(Bülten) busabahmalatya.com