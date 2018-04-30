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CHP’den Baz İstasyonu Eylemine Destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, İnönü Mahallesi Hisarım Sokak içerisine kurulan Baz istasyonuna tepki vermek ve mahalle sakinlerine destek olmak için mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

CHP’den Baz İstasyonu Eylemine Destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, İnönü Mahallesi Hisarım Sokak içerisine kurulan Baz istasyonuna tepki vermek ve mahalle sakinlerine destek olmak için mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:28
CHP’den Baz İstasyonu Eylemine Destek

Başkan Kiraz, mahalle sakinlerine, hukuki ve yasal yönden yanlarında olacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Kiraz “CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları İl Başkanı Belediye Meclis Üyeleri Parti avukatlarımız birlikte size desteğe geldik. Daha önce mahalle sakinlerimiz parti binamıza gelerek bu sorundan bahsetmişlerdi. Maalesef son dönemlerde baz istasyonları mantar gibi mahallelerde türemeye başladı. Burada da tamamen bir komedi görüyoruz. Neredeyse tam evin içerisine baz istasyonunu yerleştirmişler. Böyle bir vicdansızlık, böyle bir ahlak, böyle bir bakış açısı olmaz. Böyle bir bakış açısını kabul etmek mümkün değil. Bir apartmanın önünde, iki apartmanın arasında bulunan baz istasyonu mahallenin tamamını tehdit etmekte. Baz istasyonu yüksek yerlere kurulması gerekiyor ama baz istasyonun şirketleri işin kolayını bulmuşlar, bürokrasiyi de devreye sokuyorlar onlara da belki çeşitli bedeller yatırarak ruhsatlara sahip oluyorlar. Mahalle sakinleri baz istasyonuna karşı hasta raporlarını ve topladıkları imzaları Valiliğe iletmişler. Mahalle muhtarı gerekli müracaatları bulunmuş ama bir sonuç alamamış gözüküyor. Baz istasyonunu zararları bilimsel olarak ispatlandı. Son dönemlerde özellikle Amerika’da yapılan tespitler bunu çok net ortaya koyuyor. Kalp ritim bozukluğu, damar tıkanıklığı, damar sertleşmesi, psikolojik yapısını bozan önemli bir etkendir. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Sağlığımızla oynamayın, gelin bir an önce bu baz istasyonunu sökün alın. Eğer söküp almazsanız mahalleliler kararlı kendileri söküp atacaklar. Ve bu söküp atmalarına bizde destek olacağız, yardımcı olacağız” diye konuştu.

İHA

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Enver KirazBaz IstasyonuMahalle SakinleriEylemMalatya
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